Ungdommer tok affære da ektemannen falt om. Nå ønsker Randi Sætersdal å takke dem.

– Ungdommene fortjener ros. Innsatsen deres gjorde at familien fikk ta farvel.

Foreløpig bor Randi Sætersdal i eneboligen de bygget på Hjelteryggen. Peisen er ektemannens verk.

10. februar var en ganske alminnelig torsdag. Haakon Sætersdal (77) dro på øving med sangkoret i Frimurerlogen, slik han hadde gjort i årevis.

Da øvelsen var ferdig klokken 21, ringte han til sin kone Randi Sætersdal (76) og avtalte at hun skulle plukke ham opp i Knarrevik på Sotra.

– Bussen går 21.12, påpekte konen.

– Det går fint. Den når jeg, svarte han.

Det ble Sætersdals siste ord til sin kone.

Falt om på vei til bussen

Sætersdal gikk i retning Bystasjonen, men nådde aldri frem. I undergangen fra Smålungeren falt han om.

– I ettertid er jeg blitt fortalt at en gruppe ungdommer raskt kom til. En av dem ringte 113. En jente satte i gang med hjerte- og lungeredning og sto på helt til ambulansefolkene var på stedet, forteller hans kone.

Disse ungdommene ønsker Sætersdal kontakt med.

– Jeg ønsker å takke dem. De fortjener ros. Innsatsen deres gjorde at familien fikk ta farvel med Haakon, sier hun.

To godstoler fremfor utsikten. – Det har vært et eventyr av et liv, sier Randi Sætersdal.

Åge Jensen, som er seksjonsleder ved AMK-sentralen, bekrefter dette:

– Ambulansepersonalet sier ungdommene gjorde en fantastisk innsats. Særlig var det en jente som gjorde en veldig god jobb. Hun sørget for sirkulasjon da hjertet hadde stanset, sier Jensen.

AMK-sentralen ble oppringt klokken 21.10 og sendte to ambulanser til stedet, slik rutinen er ved hjertestans. Også Luftambulansens legebil rykket ut.

I loggen står det at ambulansen med Haakon Sætersdal ankom akuttmottaket klokken 21.39, under en halv time etter at alarmen gikk.

Vet du hvem disse ungdommene var, skriv til BT her. Du kan også ringe 02211.

Selv satt Randi Sætersdal i Knarrevik og ventet på 21.12-bussen. Den kom, men ikke ektemannen.

– 17 ganger ringte jeg til ham uten å få svar.

I stedet fikk hun en oppringing fra Haukeland universitetssjukehus. Beskjeden var at mannen var innlagt og alvorlig syk. De ba henne komme raskt, men ikke alene.

– Da forsto jeg at det var alvorlig, sier hun.

60 år sammen

Historien om Randi og Haakon begynte en maidag for 60 år siden. Hun var 16, nesten 17. Han var 17 og hadde sprukne arbeidshender etter en lang vinter utendørs på Mjellem & Karlsen.

Etter det første møtet hadde ingen av dem øye for andre. Etter hvert ble det giftermål og tre barn. Verftsarbeideren utdannet seg til ingeniør og tok familien med til spennende jobber i inn- og utland.

Hun var 16, han var 17 da de traff hverandre. Det ble et livslangt forhold med barn og barnebarn.

For 40 år siden flyttet familien Sætersdal inn i selvbygget hus på toppen av Hjelteryggen med strålende utsikt over skipsleden og vestre del av Bergen.

– Det har vært et eventyr av et liv, sier Randi Sætersdal om alle årene med ektemannen.

Haakon Sætersdal var en travel pensjonist. Alltid var det et prosjekt, forteller hun.

– Haakon gikk aldri. Han småjogget.

Siste året falt han om to ganger, men ifølge hans kone fant hjertespesialistene ingen forklaring på hvorfor det skjedde.

10. februar falt han altså om igjen. Denne gangen endte det med blålys og sirener til akuttmottaket.

Hvisket i øret

Der ble Randi Sætersdal og datteren ble plassert på et pårørenderom, mens helsepersonell jobbet med ektemannen.

Randi Sætersdal fikk mast seg til å se ham.

– Da hvisket jeg i øret hans at vi hadde planlagt feiring av 60-årsjubileet i mai. Han var ikke våken, men det kjentes som han hørte meg.

En sønn, svigerdatter og to barnebarn kom også til sykehuset og rakk å se til ham før det var slutt. Like over midnatt natt til 11. februar døde Haakon Sætersdal.

I dødsannonsen har Randi Sætersdal bedt om donasjoner til Nasjonalforeningen for folkehelse.

– De er gode på hjerter. Kanskje kan et annet menneske reddes, sier enken.