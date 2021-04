Redningsaksjon i Salhusfjorden: – En person fortsatt savnet

En vannskuter har veltet i Salhusfjorden. To personer skal være involvert, en person er fortsatt savnet.

Luftambulansen i Salhusfjorden. Foto: 2211-tipser

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Like før klokken 19 torsdag kveld meldte Hovedredningssentralen i Sør-Norge om en vannskuter som har veltet i Salhusfjorden like ved Tellevik fort. To personer skal være involvert, en person er fortsatt savnet.

Alle redningsressurser er sendt til området.

Politiet skriver på Twitter at de har iverksatt redningsaksjon etter melding om at en person er falt av vannscooter.

– Vi er ferd med å mobilisere alle ressurser. Alle nødetater er på vei, samt redningsskøyte og andre båter i området, sier redningsleder Per Hognaland ved HRS Sør-Norge.