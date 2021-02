Griggastemma i Åsane er at av vannene kommunen sjekker. Her er isen ikke trygg. Foto: Bård Bøe

Tre vann i bergensområdet er for tiden godkjent som farbare.

Foreløpig er det Skomakerdiket på Fløyen, Tennebekktjørna og Hesjaholttjørna.

Trude Jordal, leder for utedrift i Bymiljøetaten forteller at de har tre team ute for å sjekke forholdene.

Hun oppfordrer alle til å være forsiktig, og følge kommunens skilting for trygg og utrygg is.

Kommunen måler isen på 28 vann i bergensområdet, fordelt på ulike bydeler. For at isen skal merkes som trygg må det være minimum 15 centimeter.

Her kan du se oppdatert kart over hvilke vann som er farbare.