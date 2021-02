– At butikker på gateplan med egen inngang ikke får åpne, er urettferdig

Mathilde Plo-Sørensen forstår ikke at hun ikke får lov å holde åpent denne uken.

Flere av butikkene i Galleriets første etasje får ikke holde åpent selv om de har egen inngang. Foto: Paul S. Amundsen

Hun driver Tobakks Sørensen i kjøpesenteret Galleriet i Bergen sentrum.

Fra natt til mandag trer de nye koronareglene i kraft for Bergen. Hovedregelen er at kjøpesenter og varehus må holde stengt. Det gjøres unntak for matbutikker, helsekost, apotek, optikere og andre på sentrene.

Selv om Tobakks Sørensen har egen inngang fra Torgallmenningen, får de ikke holde åpent. De er en del av et senter, selv om de har egen inngang mot gateplan.

– Reglene er egentlig veldig forvirrende for oss. Så lenge det er stengt inn mot Galleriet, kunne man kanskje anse butikken for å være enkeltstående, sier Mathilde Plo-Sørensen.

Enkeltstående butikker, som ikke er en del av et kjøpesenter, får nemlig holde åpent.

Mathilde Plo-Sørensen beskriver forrige ukes omsetning som katastrofal.

Mathilde Plo-Sørensen er kritisk til reglene. Foto: Tor Høvik (arkiv)

– Helt ulogisk

Noen meter ved siden av henne driver Anne Lohne Heradstveit Gullsmed A. Lohne.

– Siden 1934 har vi ligget på gateplan ut mot Torgallmenningen. Jeg har egen inngangsdør og kan stenge inn mot Galleriet. Dermed får jeg ikke kunder derfra, og jeg sender heller ikke kunder inn dit. Det er helt ulogisk at vi ikke skal bli definert som en enkeltstående butikk og få holde åpent, sier gullsmeden.

Hun forteller at hun har holdt sterkt fokus på kostnader det siste året.

– Vi mistet salget til konfirmasjon og 17. mai. Heldigvis har vi trofaste kunder, men det har vært fokus på kostandskutt herfra til evigheten, og det er vanskelig å stenge når jeg ikke forstår hvorfor, sier hun.

Hågen Solheim er senterleder på Galleriet og mener ordningen er ulogisk.

– At butikker på gateplan med egen inngang ikke får åpne, er urettferdig, sier han.

Hindre stor trafikk

Espen Rostrup Nakstad er assisterende helsedirektør. I en e-post skriver han at man vil at folk handler mest mulig lokalt på grunn av ukontrollert spredning av muterte virus.

– Hvis mange av sentrenes butikker holder åpent fordi de har sideinnganger, vil man likevel få stor trafikk til kjøpesentrene. Det er denne trafikken reglene har som hovedmål å hindre inntil man har oversikt over smittesituasjonen i regionen, skriver Nakstad.

Byrådsleder Roger Valhammer deler bekymringene til dem som rammes. Han har forståelse at reglene slår ut på en urettferdig måte.

Han påpeker at reglene er laget for å redusere mobilitet og få folk til å bevege seg mindre i de områdene der det er høyest risiko for smittespredning.

Byrådslederen mener regjering og storting må følge opp med penger til de som rammes, og at det haster.

– Vi står sammen med næringslivet om å kreve kompensasjon når de stenges ned, og lover rask fordeling av midlene her i Bergen hvis vi får midlene direkte. Men først må pakken gjennom Stortinget, sier Valhammer.

Dette bildet er tatt på Lagunen lørdag. Foto: Marita Aarekol

På kjøpesenteret Lagunen er nesten 60 butikker og virksomheter åpen til uken.

Handler om kontroll

Næringsminister Iselin Nybø skjønner også frustrasjonen til de næringsdrivende som må holde stengt.

– Valgene vi tar nå handler om å holde kontroll på smittesituasjonen. Men regjeringen har sagt at vi skal hjelpe næringslivet gjennom hele krisen, sier hun.

Senest for 14 dager siden kom regjeringen med nye og forlengede økonomiske tiltak for næringslivet på til sammen 7 milliarder kroner, ifølge ministeren.

Disse får holde åpent

I tillegg til frittstående butikker kan disse virksomhetene holder åpent på kjøpesentre:

Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.

Helserelaterte butikker som apotek, bandasjister og optikere.

Helsevirksomheter som fysioterapeut, kiropraktorer og fotterapeuter.

Vinmonopolet.

Virksomheter som frisør, hudpleier og tatovører.

Bensinstasjoner.

Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon.

Lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og liknende.

