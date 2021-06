Ingvild Hole går gatelangs i Bergens gater. Hun samler på dem. Og er nå oppe i 300 gater.

Gatesamleren

For tre år siden kom Ingvild Hole (23) til Bergen for å studere. Hun bestemte seg for å bli bedre kjent i sin nye by, og tok den gate for gate

– Hva får en ung jente fra Lier til å begynne å samle på gater i Bergen?

– Jeg er nok arvelig belastet. Da min bestefar pensjonerte seg, bestemte han seg for å gå alle Oslos gater. Og der er det mange, i underkant av 3000 gater. I desember 2018 hadde han gått de alle, forklarer Ingvild Hope.

Bestefaren Per Johansen (76) jobbet som drosjesjåfør i Oslo i 16 år.

– Når du går får du sett mye mer enn når du kjører, sa Per Johansen til Aftenposten da den siste gatestumpen var unnagjort. Da hadde han gått 1320 kilometer med gater i løpet av åtte år.

Som bestefaren går Ingvild også hver eneste vei fra begynnelse til slutt. Noen ganger har hun tabbet seg ut og trodd gaten var slutt. Da går hun tilbake en annen dag og går hele gaten om igjen.

– Det er sikkert noen som har undret seg og tror jeg er veldig rar når de har sett meg gå frem og tilbake i en gate, for så å gjøre det samme i den neste gaten.

– Det er jo litt sært det du holder på med?

– Ja, men det har liksom blitt min greie. Vennene mine ler litt de også, og syns nok det er litt rart. Kanskje sært, men i så fall med glimt i øyet, ler hun.

Skriver inn i excel

Ingvild Hole begynte å gå gatelangs straks hun kom til Bergen for å studere HR på Høyskolen Kristiania høsten 2018. Og hun har gått systematisk til verks. Hver gang hun har gått en gate fra begynnelse til slutt, legger hun det inn i et excel ark.

– Jeg har avgrenset meg til sentrum av Bergen, det vil si Bergenshalvøen. Så har jeg gått systematisk på Nordnes, i bykjernen på nordsiden av Store Lungegårdsvann, på Nygårdshøyden, Møhlenpris, opp på Kalfaret og alt som er vest for Kong Oscars gate ut til Bergenhus festning, forklarer hun.

Målet er 300 gater. For å nå det må hun ta med en del gater mellom Kong Oscars gate og Skansen. Der møter vi henne

– Tar inn gaten jeg går i

Ingvild går gatene stort sett alene og ofte om kvelden. Lett regn syns hun er fint å gå i, så det er nok rett by hun har valgt.

– Jeg hører ikke på musikk eller podkaster når jeg går, jeg prøver å ta inn gaten. Det er en meditativ vandring og jeg går ikke fort. Noen ganger har jeg hendene på ryggen som gamle folk. Tankene surrer i hodet og det er en god avkobling. Mye bedre enn å se serier på tv-en, forklarer hun.

Litt om Bergen har hun også lært. Både om arkitekturen, historien og av folk hun har møtt på vandringene sine.

– En ser jo mye når en går sakte. Og når det er mørkt kan en se inn vinduene hvordan folk har det. Jeg kikker bare inn når folk ber om det altså, sier hun unnskyldende.

– Ber om det?

– Ja, når folk bor i første etasje og ikke trekker for gardinene.

– Liv og røre i gaten

Vi trasker oppover Nedre Fjellsmauet. En gate hun ikke har gått før. Den bukter seg oppover i kriker og kroker. Gjennom åpne vinduer høres musikk og en kan absolutt fornemme smauets sjel. Oppe i Bernard Meyers vei sitter folk ute på stoler i gaten.

– Det er utrolig mange flotte gater i Bergen, og mange som ender opp mot fjellet eller ned mot sjøen. Den fineste gaten jeg har gått tror jeg er Knøsesmauet, når du går fra Nøstet og opp. Ytre Markeveien setter jeg også stor pris på. Steinkjelleren og Skottegaten er hyggelige og sosiale gater, med mye liv og røre, forteller hun.

Hun har nå passert 286 bergenske gater. Den siste, Strandgaten, skal hun gå sammen med faren som kommer fra Lier for å hente flyttelasset hennes.