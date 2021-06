Aftenbladets web-kamera viser en person som går vekk etter at bobil havnet i sjøen ved Tungenes fyr

En bobil havnet i sjøen ved Tungenes fyr onsdag kveld, noe som utløste en redningsaksjon. Aftenbladets web-kamera fanget noe av det som skjedde.

Det ble slått full alarm da meldingen om bobilen kom. Bobilen fløt stadig lengre ut. Foto: Jon Ingemundsen

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Politiet fikk rundt klokken 19 melding om at en bobil var observert flytende i sjøen ved Tungenes fyr i Randaberg. Hva som hadde skjedd, var ukjent. Også om det befant seg noen personer i bobilen. Derfor ble det slått full alarm.

Både redningshelikopter, ambulansebåt, en supplybåt og frivillige ble med i aksjonen. Bobilen fløt stadig lengre ut.

Kloken 19.38 meldte Aftenbladets fotograf Jon Ingemundsen at bobilen da lå rundt 400–500 meter fra land.

Noen minutter senere hadde dykkere fra brannvesenet fastslått at det ikke var noen personer i bobilen, og saken ble så overtatt av Hovedredningssentralen.

I sjøen mellom 18.45 og 18.47

Aftenbladet har et web-kamera ved Tungenes fyr som filmer ut mot sjøen. Det beveger seg fra side til side.

Bobilen står på land. Klokken viser 18.44.51. Foto: Aftenbladets web-kamera

Ved å spole tilbake til tiden rundt da bobilen havnet i sjøen, kan man se noe av det som skjedde.

Når kameraet filmer sjøkanten nedenfor en varde til høyre for fyret klokken 18.45, står bobilen nederst på grusveien som går ned til sjøen. Ingen personer ses rundt bilen.

Bobilen ligger i sjøen. En person står på land. Klokken er 18.47.12. Foto: Aftenbladets web-kamera

Deretter beveger kameraet seg mot venstre, og bobilen blir borte fra bildet.

Når kameraet kommer tilbake klokken 18.47, ligger bobilen i sjøen, anslagsvis fem-ti meter fra land.

En person står på land og ser mot bobilen, før vedkommende etter et par sekunder snur seg, plukker opp noen gjenstander på bakken og går rolig oppover. Etter cirka 30 meter, etter å ha passert en varde, snur personen seg igjen mot bobilen, før vedkommende fortsetter å gå.

Neste gang kameraet filmer stedet, er personen borte, mens bobilen ligger lengre ute i sjøen.

Bobilen flyter. En person er på vei vekk. Klokken er 18.47.24. Foto: Aftenbladets web-kamera

Bobilen flyter stadig lengre ut. Klokken er 18.54.38. Foto: Aftenbladets web-kamera

Melding klokken 19

– Vi fikk melding rundt klokken 19 om at en bobil hadde havnet i sjøen. Siste melding vi har fått er at bilen har blitt sett 50–60 meter fra land, sa vaktkommandør ved Rogaland brann og redning til Aftenbladet tidligere onsdag kveld.

– Vi har informasjon om at bobilen fortsatt flyter, og at den er et godt stykke ifra land. Brannvesenet er på vei ut til den, for å se om det befinner seg personer inni, sa operasjonsleder Dag Steinkopf ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet klokken 19.30.

Her slepes bobilen mot land. Foto: Redningsselskapet

SLEPTE BOBILEN: Bildet er tatt fra redningsskøyta «Sjømann». Foto: Redningsselskapet

Politiet hadde da ennå ikke fått opplysninger om registreringsnummeret på bobilen. Ingen personer med tilknytning til bobilen hadde meldt seg.

Klokken 19.45 opplyste politiets innsatsleder på stedet, Tom Erik Birkeland, at dykkere har vært under vannflaten ved bobilen. Ingen personer er funnet i bilen. Saken er nå overtatt av Hovedredningssentralen på Sola.

Foto: Jon Ingemundsen

Foto: Jon Ingemundsen

Foto: Jon Ingemundsen

Foto: Jon Ingemundsen

Ikke kontakt med bileier

Politiets operasjonsleder Dag Steinkopf sier klokken 20.50 til Aftenbladet at bobilen er identifisert.

– Vi har et registreringsnummer, og bilen er hjemmehørende i vårt distrikt. Men vi har ennå ikke fått kontakt med bileier.

Steinkopf har sett bildene fra web-kamerat som Aftenbladet har publisert.

– Vi vet ikke hvem personen på land er, om det er bileier eller noen andre. Bobilen kan også være stjålet. Saken vil bli etterforsket. Hvis bileier var fører da dette skjedde, vil vedkommende bli avhørt.

Det skal nå jobbes med å få slept bobilen på land.

Hovedredningssentralen har koordinert aksjonen. Men da Aftenbladet snakket med redningsleder Thoralf Juva klokken 21.13, var aksjonen nettopp avsluttet fra deres side.

– Vi kom til et punkt der vi var sikre på at det ikke var noen folk involvert. Dermed har vi avsluttet redningsaksjonen, siden det ikke lenger gjaldt å berge liv. Nå er det snakk om bilberging, sier Juva.