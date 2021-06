Meteorologen: – Hetebølge på vei til Vestlandet

Fra onsdag kan temperaturene stige opp mot 30-tallet.

Neste uke kan vestlendingene nyte varmen. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Et høytrykk er på vei inn over Sør-Norge, og det tar med seg sommerlige temperaturer inn over Vestlandet.

– Det ser ut som det kan bli ganske fine temperaturer fra onsdag av, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt.

Store deler av Vestlandet vil kunne se temperaturer over 25 grader, og i fjordstrøkene kan målestokken gå opp i 30 grader.

I tillegg er det mye som tyder på at skyene vil holde seg borte, og det vil være gode muligheter for å sole seg.

Sjanse for hetebølge

Haga forteller at ordet «hetebølge» nylig er blitt tatt i bruk i meteorologenes ordforråd, og innebærer en jevn temperatur over en periode.

– Hvis gjennomsnittstemperaturen er på 28 grader over tre dager, kaller vi det en hetebølge, forklarer han.

Det blir gode muligheter for å ta seg en utepils. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Det er størst sannsynlighet for at det er indre strøk og fjordstrøkene på Vestlandet som får oppleve en hetebølge. Men det er også muligheter for at Bergen kan få temperaturer på det nivået.

I tillegg sier prognosene at bergenserne får lite skyer og rolige vindforhold.

– Fra neste helg er det mulig at Bergen får temperaturer oppe i 28 og 29 grader, sier Haga.

Fjordene vil få noen av de høyeste tempraturene. Foto: Bård Bøe (arkiv)

– Kan bli liggende

Haga forteller at prognosene viser at høytrykket kan bli liggende en stund.

– Temperaturene vil stige frem til neste helg, og det ser ut som det kan holde seg slik en stund, sier han.

Før varmen vil det være litt lavere temperaturer søndag, mandag og tirsdag.

– Men det er greie temperaturer på opp mot 20 grader, sier Haga.