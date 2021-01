Gladmelding fra meteorologen: Nå blir det skiføre

Lørdag ettermiddag skal det lave ned. Det betyr skiføre både på Fløyen og rundt Bergen.

Det blir trolig snø på Fløyen fra helgen av. Foto: Eirik Brekke

– Vi er i beredskap og klare til å kjøre både på Fløyen og Totland dersom snøen kommer, sier avdelingsleder Bjørn Sture i etat for idrett.

Det iskalde været vi har hatt den siste uken tar en liten pause for å gjøre plass til nedbør. Og mye av den nedbøren blir hvit, lover meteorologene.

– Lørdag ettermiddag er det fortsatt så kaldt at nedbøren kommer som snø, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen hos Vervarslinga på Vestlandet.

– Rykker ut med én gang

Utover kvelden faller temperaturen noe, slik at det kan bli sludd og regn. Men bare et par hundre meter over bakken vil det fortsatt være snø. Det er gode nyheter for skientusiaster, som kan få mulighet til skitur både på Fløyen, Ulriken og Totland.

Løypene vil kjøres med én gang det er nok snø.

– Vi trenger ikke mange centimeter, for det er allerede et grunnlag. Vi står klar til å rykke ut med én gang, sier leder for Gullfjell idrettslag, Lars Håbrekke, som kjører løypene på Gullbotn.

Slik så det ut på Gullbotn i februar 2020. Slå værmeldingen til, er det gode muligheter for skigåing her i helgen og neste uke. Foto: Alf Einar Holdhus (arkiv)

– Og her pleier det å komme mer snø enn bare litt lenger nede, sier Håbrekke.

Meteorolog Andersen sier at snøen nok blir liggende på grunn av fallende temperaturer neste uke.

– Etter bygevær på søndag, vil temperaturene falle litt fra ut i neste uke. Da kan snøgrensen gå litt lavere, det kan komme mer snø og den kan bli liggende utover i uken, sier Andersen.

Åpne skiløyper har en tendens til å føre med seg kaos på parkeringsplasser og kø i løypene. Fungerende smittevernoverlege Egil Bovim mener det er bare bra at folk kommer seg ut, men minner om at smittevernreglene gjelder fortsatt.

– Man skal holde avstand til folk man ikke er i samme husholdning med. Er parkeringsplassen full, så bør man snu og gå et annet sted, sier Bovim.

Bare litt lenger innover i fylket vil nedbøren stort sett komme som snø, og den blir liggende. Eikedalen skisenter har allerede meldt at de åpner denne helgen, og nå blir det garantert mer snø.

– Det kommer nå snø for dem som trenger det mest, både Voss, Myrkdalen og Kvamskogen. Det kan komme oppimot en halvmeter, sier vakthavende meteorolog Roar Inge Hansen hos Stormgeo.

Skiføre på Totland vinteren 2020. Foto: Sigrunn Angeltveit (arkiv)

Trafikkproblemer og snøskredfare

Den kraftige nedbøren har likevel en skyggeside. Det kan bli utfordrende på veiene, særlig lørdag kveld. Vegtrafikksentralen har sendt ut advarsel.

– Helgen blir rufsete, særlig for dem som skal ut på veiene. Det blir nok en del trafikale problemer hvis vi får 20 centimeter snø i løpet av lørdag ettermiddag og kveld, sier Hansen.

Det er også meldt om betydelig snøskredfare på Voss og i Hardanger, Indre Sogn og indre Fjordane, ifølge varsom.no. Betydelig snøskredfare betyr at det er svært lett å løse ut skred, og man må unngå ferdsel i skredterreng.

Skred kan også utløses av seg selv, advarer vaktleder Emma Julseth Barfod ved snøskredvarslingen. Hun sier man må være obss på kombinasjonen av snøfall og vind.

– Det er stor fare for å løse ut skred lørdag når det begynne rå bllåse. Skred kan gå av seg selv på grunn av det, sier hun.

Det kalde været gjør at det har lagt seg rim og kantrim over snøen. Når ny snø kommer oppå dette, legger det seg flak og det blir ustabilt.