Kurt Oddekalvs barn: Døde da han forsøkte å redde hunden

Onsdag kveld skriver Kurt Oddekalvs barn om farens dødsfall.

Kurt Oddekalv ble 63 år. Foto: Adrian B. Søgnen

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

«Takk pappa. Vi tar kampen nå», skriver Ruben Oddekalv i et innlegg på sin Facebook-side. Det er også signert hans tre søsken. I en SMS bekrefter han at BT kan sitere fra innlegget.

«Sjokket traff oss som lyn fra klar himmel på mandag. Vår kjære pappa dro helt uventet videre til nye jaktmarker.»

– Helt overveldende

I teksten skriver barna at Oddekalv forsøkte å redde hunden til ett av barna fra å drukne under isen.

«Hunden Kompis ble også med han videre som følge på reisen.

Den enorme støtten og kjærligheten vi mottar nå har vært helt overveldende. Vi setter stor pris på det, men har ikke emosjonell kapasitet til å respondere nå.

Vi tar med oss all støtten inn i den veldig vanskelige tiden som kommer», skriver Oddekalvs barn.

Redningsaksjon

Det var ved 16.45-tiden mandag politiet fikk melding fra en person som hadde observert spor ute på isen på Bahusvatnet i Hausdalen i Fana. Nødetatene rykket ut, deriblant luftambulansen og dykkere.

Kurt Oddekalv ble funnet død og politiet bekreftet identiteten samme kveld.

Fiskefant og spøkefugl

«Who dares wins var hans motto, og det levde han etter til sitt ytterste. En tøffere mann har vi fremdeles til gode å møte», skriver barna.

De forteller at de kjenner ham like mye som eventyrer, sjømann, jeger, cowboy, designer, nysgjerrigper, fiskefant, spøkefugl og en sjeldent kunnskapsrik og dyktig håndtverker.

«Han var kjærlig, sterk og tilstedeværende som far. En strålende lærer. Han var også en like hengiven bestefar og hadde stor glede av å få dele sin kunnskap, kjærlighet og nysgjerrighet til naturen med neste generasjon Oddekalv.»

Styrke og mot

De skriver at de har mottatt støtteerklæringer fra folk i hele verden.

«En ting som er viktig for oss og pappa at folk skal vite er at alt Kurt gjorde, gjorde han fordi han elsket. Alle handlingene hadde sitt utspring i en intens og ekte kjærlighet til naturen, dyr og mennesker - og symbiosen de imellom. Han var skjønte tidligere enn de fleste at alt han elsket er truet. Noe det fortsatt er.

Han elsket planeten og alle som lever her. Deg også, som leser dette. Pappa stod opp hver morgen for å forsvare det han elsket. Han gjorde det med en intens styrke og et mot som ikke har sin like. Hele livet.»

En ekte helt

Barna håper at andre kan bli inspirert til å gjøre noe som er bra for planeten, dyrene eller et annet menneske. De mener samarbeid er nødvendig for å bevare verden.

Oddekalv trodde på samarbeid. Han er et bevis på at en person ikke kan løse utfordringene alene, men utgjøre en forskjell, ifølge barna.

«Du vil alltid være en ekte helt, pappa Kurt. Takk. For alt du gjorde for verden, samfunnet og oss. Fra dine barn

Mathilde, Gyda, Odin og Ruben.»