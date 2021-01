Kiedinghjørnet på Torget

I denne bygningen på et av Bergens travleste gatehjørner, har det vært drevet skjenkestue i generasjoner.

Utsikt fra Kjøttbasarens trapp cirka 1880. Bygningene til venstre er Kiedinghjørnet og Klagenberghuset. I begge var der brennevinskneiper. Foto: Knud Knudsen, Jo Gjerstads samling

Publisert Publisert Nå nettopp

De fleste bergensere kjenner skuespillet «Jan Herwitz». Hans Wiers-Jenssen forteller der om et betydelig menneske som ble tvunget inn i kjøpmannskap til tross for at han nærte sterke vitenskapelige interesser.

Stykket er bitende sarkastisk og til dels tragisk.

Herwitz og Bøschen

Bevertningsstedet Kiedingsalen er en naturlig del av rollefigurenes hverdag.

I et familiebesøk hos Christian Herwitz, Jan Herwitz´ sønn, kjeder svogeren, Bøschen, seg halvt i hjel, noe som resulterer i følgende replikker:

Herwitz: Er det Stuen eller Børsen du stunder så efter? Bare si til.

Bøschen: Nei, søte vennen min, eg stunder såvist ikje efter Stuen. Han står så visst uten meg, tenker eg.

Herwitz: Eller er det Kiedingsalen og Klubben. Ka? Du synes der e tidigere enn hos meg. Ka? Eg kan ikkje fortenke deg i det?

Skuespillet foregår i Bergen på 1830-tallet. I denne tidsepoken dominerte fremdeles de hanseatiske kjøpmannsfamiliene byen.

Ingen annen norsk by hadde, og har for så vidt fremdeles, en slik mangfoldighet av tyske navn; Mohn, Mohr, Krohn, Kahrs, Stoltz, etc.

Samtlige rollefigurer bærer også navn fra Nord-Tyskland, uten en. Husjomfru Rasmine Henriksens vugge sto nok nærmere Skuteviken enn Rostock eller Lübeck.

Vetrlidsallmenningen cirka 1880. Kiedinghjørnet ligger nederst, sentralt i motivet. Foto: Knud Knudsen, Jo Gjerstads samling

Vertshusholder Jørgen Kieding

Fra 1719 til 1726 arbeidet den danske kirurgen Christian Kieding i Bergen.

Arbeidet var så krevende at da slektningen, oberst og regimentfeltskjær Poul Kieding, var ferdig med oppgavene i det 2. Bergenhusiske infanteriregiment og søkte nye arbeidsoppgaver, inviterte kirurgen ham til Bergen. I stiftamtmannens innberetning for 1720 fikk Poul Kieding ros for sin dyktighet. Med ham kom slekten Kieding til Norge. Her eksisterer den fremdeles.

18. desember 1849 kjøpte brennevinshandler Jørgen Kieding jr. eiendommen 20. rode, nr. 34, i dag matrikulert som Bryggesporen 1.

I bygningen som ligger på et av Bergens travleste gatehjørner, hadde det da vært drevet skjenkestue i generasjoner, både i kjelleren og i andre etasje.

Jørgen Kieding (1800–1864) var sønn av stadscapitain, kompas- og seilmaker Jørgen Kieding, og var bare syv måneder gammel ved sin fars bortgang.

Moren, Sara Stamann, syntes ikke noe om enkestanden og fant seg umiddelbart en ny ektemann; Conrad Rosentræder fra Bremen.

Sammen fikk de fire barn, og Jørgen fire halvsøsken. Borgerskap som brennevinshandler tok Jørgen tatt 12. desember 1848. I 1825 hadde han giftet seg med Gerche Kordt.

Jørgen Kieding averterte jevnlig i Adressecontoiret. Sommeren 1855 var det tydelig at Lysholms Aquavit No 1 var bestselgeren. Foto: Jo Gjerstads samling

Kiedingsalen

Bryggesporen 1 fikk nå navnet Kiedinghjørnet på folkemunne. Kiedingsalen var navnet bergenserne brukte på bevertningsstedet i husets annen etasje.

«Salens» beliggenhet var perfekt. Avstanden til Torget og Tyskebryggen var kort og stedet ble spesielt populært blant «de kondisjonerte», kjøpmenn og kjøpmannssønner, meglere og kontorister.

Der tilbrakte de gjerne noen timer hver kveld med et glass, en pipe tobakk, et slag biljard og en lun passiar om dagens nytt, ulykker og bysladder. Vinterstid, da arbeidsdagene var korte, kunne salens besøk gjerne bli lengre enn godt var.

Bevertningen i kjelleren var mer for bønder, sjøfolk og ellers hva samtiden betegnet som «gemene folk».

«Onsdag og lørdag var der en flittig gang til og fra kjelleren under Kiedinghjørnet. For her var brændevinshandel. Ovenpå var det i gammel tid den bekjente «Salen» hvor Tyskebryggens kjøpmænd ut paa eftermiddagen samledes om en bolle punch». Slik berettet forfatteren Adolph Berg Kiedinghjørnet i en av sine bøker.

Jørgen Kieding ble raskt en kjent person i bybildet. Ikke rart, både brennevinssjappen i kjelleren og «Salen» hadde godt besøk av både fattig og rik.

Han forlangte alltid kontant betaling. Det nyttet ikke å be om kreditt.

Lørdag 21. juli 1856 satt han omsetningsrekord. Den dagen skulle både den norske og hollandske kronprins, Carl og Willem, besøke Bergen. Været var nydelig og halve byen var møtt frem å ta dem i øyesyn.

Prinsene var imidlertid sterkt forsinket, noe som frembrakte en ekstrem tørst hos deler av publikum. Etter hvert som dagen gikk mot hell steg Kiedings omsetning til uante høyder.

Les også Partyprinser og en fransk visitt

Conrad Kieding

Jørgen Kieding drev Salen og kjelleren i 13 år. 10. april 1864 sovnet han inn, drøyt 63 år gammel. Sønnen, Conrad, overtok da eiendommen på Bryggesporen.

Han var urmaker av profesjon, og leide ut både Salen og kjelleren til naboen, Andreas Klagenberg. Han hadde i en årrekke drevet brennevinshandel i nabohuset, det såkalte «Klagenberghuset», Torget 17. 170 spesidaler årlig måtte Klagenberg ut med i leie.

Conrad Kieding var ingen forretningsmann. I 1867 måtte selge Kiedinghjørnet til Christen Hille med tap. Foto: Ukjent fotograf, Jo Gjerstads samling

Conrad Kieding var imidlertid ingen forretningsmann, og kom raskt i økonomisk uføre.

I 1867 var situasjonen blitt så ille at han måtte avhende eiendommen. Ny eier ble melhandler Christen Hille fra Fresvik i Sogn. Han var overhodet ikke interessert i å ha et skjenkested i eiendommen sin, og nyttårsaften 1867 var siste dag på noen år tørste sjeler kunne få en liten pillehytt på Kiedinghjørnet.

De måtte faktisk vente helt til 1894. I bygningen, som da var totalt ombygget og fått dagens utseende, åpnet ølhandler Michael Nilsen og restauratør Johan G. Johnsen sin mondene Cafe Anglaise i Kiedingsalens gamle lokaler.

Den ble i 1918 erstattet av Kaffistova Noreg, et etablissement mange fremdeles husker. Men det er en annen historie.

Her har Kaffistova Noreg overtatt Kiedinghjørnet. Bildet er tatt rundt 1918. Foto: K. Knudsen, Billedsamlingen, UBB.