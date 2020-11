I Skansemyren barnehage må foreldre være hjemme med barna fordi det ikke er nok ansatte på jobb

Utslitte barnehageansatte ber om kortere åpningstid. Byrådet sier nei.

Line Texe er styrer i Skansemyren barnehage. På grunn av sykdom, karantene og krav til smittevern opplever hun at det er vanskelig å få bemanningskabalen til å gå opp. Foto: Eirik Brekke

Utenfor Skansemyren barnehage leker barna ute i mildt høstvær. Men for styrer Line Texe og hennes ansatte er det krevende tider. Høyt sykefravær gjør at det kan være vanskelig å få bemanningskabalen til å gå opp.

Onsdag måtte hun be tre foreldre om å ha barna hjemme fordi det ikke er nok folk på jobb. Dette har skjedd flere ganger i løpet av høsten.

– Fraværet er stort. Vi opplever situasjonen som krevende. Nå er høsten her. Det er kaldt og mørkt. Selv om både ansatte og foreldre er flinke til å følge smittevernreglene, klarer vi ikke å unngå sykdom, sier Texe.

Skansemyren barnehage har en høy andel småbarn. Det gjør at stabil bemanning og faste ansatte er svært viktig. Foto: Eirik Brekke

Sykefravær på over 13 prosent

Med et sykefravær på 13,4 prosent i de kommunale barnehagene er det mange styrere som sliter. Vanligvis ligger fraværet mellom ti og elleve.

Flere av dem ønsker seg reduserte åpningstider for å få hodet over vannet, slik andre kommuner andre steder i landet har gjort.

– Det ville ha hjulpet på situasjonen vår. Vi kunne hatt flere ansatte på jobb hele dagen, sier Texe.

Hun er ikke blant dem som har tatt initiativ til kortere åpningstid i de kommunale barnehagene, men mener det kunne ha gjort hverdagen lettere.

I Årstad Brannstasjon barnehage har styrer Grethe Haugland vært forskånet for høyt sykefravær. Men smittevernreglene skaper stort trykk når barna skal hentes om ettermiddagene. Derfor ønsker hun reduserte åpningstider.

– Veldig mange henter mellom klokken 16 og 16.30. Når dette skal skje utendørs blir kommunikasjonen med foreldrene krevende, sier Haugland.

Hun understreker at barnehagen har forsvarlig drift også ved ordinære åpningstider.

Line Texe opplever at det kan være vanskelig å få tak i vikarer på kort varsel. Slik var det onsdag denne uken. Foto: Eirik Brekke

– Stor slitasje blant styrerne

Hovedverneombud Jenny Rømo i Bergen kommune sier at ansatte er svært slitne etter åtte måneder med koronapandemi.

– Man skal jo holde seg hjemme ved minste tegn til luftveissymptom. Det fører til et høyt sykefravær og et stort behov for vikarer. Å forholde seg til stadig nye regler for smittevern, fører også til stor slitasje blant styrerne, sier hun.

Flere ansatte har gitt henne tilbakemelding om at de ikke strekker til.

– Det er høst og tilvenning i barnehagen. Nye barn er ekstra sårbare og de er helt avhengige av faste personer som de er trygge på. Når ikke barna får den oppfølgingen de trenger, så går det utover den faglige integriteten til de ansatte som må holde seg hjemme, samt at arbeidsbyrden blir større for dem som er igjen, sier Rømo.

Rømo påpeker at arbeidsmiljøloven skal gjelde selv om Bergen står midt oppi en pandemi.

– Jeg tror muligheten for redusert åpningstid ville ha gitt ansatte og barna en bedre barnehagehverdag. Jeg er redd for at sykefraværet vil stige ytterligere om ikke de ansatte blir ivaretatt, sier hun.

Leder i Utdanningsforbundet, Bente Myrtveit, mener kortere åpningstid er et kjærkomment tiltak for å bedre bemanningssituasjonen i barnehagene. Foto: Alice Bratshaug

På grunn av økt sykefravær leverer kommunens eget bemanningsbyrå cirka 150 vikarer til de kommunale barnehagene hver eneste dag.

Det er hovedsakelig korttidsfraværet som har økt.

– Det har en sammenheng med at ansatte skal holde seg hjemme dersom de har symptomer. I tillegg til ansatte i karantene, forteller direktør Mimi Bjerkestrand i etat for barnehage i Bergen kommune.

I de fleste tilfeller har bemanningsbyrået klart å skaffe vikarer til de barnehagene som har behov.

– Men det har hendt foreldre må være hjemme med barna fordi en barnehage ikke har nok ansatte på jobb. En vanskelig, men viktig avgjørelse for en styrer å ta. Barns sikkerhet må komme først, sier hun.

Daglig leder i Kidsa, Inger Marie Guddal Einan, sier at enkelte barnehager må redusere åpningstiden noe på grunn av bemanningssituasjonen. Foto: EIRIK BREKKE

Kidsa: – Sliter med å få tak i vikarer

Også de private barnehagene i Bergen sliter med høyt sykefravær.

Daglig leder i Kidsa, Inger Marie Guddal Einan, sier at de sliter med å få ta i vikarer.

– Dessuten er det ikke alle som ønsker å jobbe som vikar i barnehage slik smittesituasjonen er nå. Vi ønsker også å holde antall nærkontakter i barnehagene nede, så mange forskjellige vikarer i en barnehage er ikke gunstig, påpeker Einan.

Hun sier de prøver å ha full åpningstid i alle barnehagene, men de siste tiden har det hendt at de må gå i dialog med foreldrene om en litt kortere åpningstid.

– Det skjer kun i de tilfellene der vi ikke får bemanningen til å gå opp, sier Einan.

Barnehagebyråd Endre Tvinnereim vil ikke innføre kortere åpningstid i de kommunale barnehagene. Foto: Bjørn Erik Larsen

Byråden: – Forventer en mer normal hverdag

Barnehagebyråd Endre Tvinnereim har i et tidligere intervju med BT åpnet for kortere åpningstid i kommunale barnehager.

Men han avviser at dette er aktuelt å innføre nå.

– Jeg er godt kjent med at de ansatte i barnehagene har en krevende situasjon, men kortere åpningstid er ikke noe vi vurderer å innføre nå, sier Tvinnereim.

Han påpeker at om at familier trenger de åpningstidene barnehagene har i dag.

– Så enkelt er det, men vi tar signalene fra ansatte og fagforening. Vi følger situasjonen svært nøye, sier han.

Byråden er heller ikke åpen for at det kan være opp til hver enkelt barnehage å justere åpningstiden over tid.

– Dersom en barnehage sliter med bemanningen, må styrer ta dette opp med etaten for å finne løsninger. Det kan ikke være slik at barnehagene kan bestemme sin egen åpningstid. Tilbudet vi gir til barnefamilier må være likt.

Enkelte barnehager har også ytret ønske om å holde stengt i julen. Heller ikke det er noe byråden vurderer nå.

– Det er klart jeg er bekymret for at situasjonen kan bli så krevende at de går utover tilbudet, men Bergen kommune oppfyller bemanningsnormen og er derfor godt rustet. Vi forventer også at smittetallene vil gå ned og at vi skal få en mer normal hverdag, sier Tvinnereim.