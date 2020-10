Sjøforsvarets stilfulle seremoni

Solen tittet frem fra skylaget over Haakonsvern. Saluttene gjallet. Æresgarden sto i givakt. Alt for at Rune Andersen skulle innsettes som ny sjef for Sjøforsvaret.

Rune Andersen til venstre er den nye sjefen for Sjøforsvaret. Den avtroppende sjefen Nils Andreas Stensønes til høyre. I midten forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: Paul S. Amundsen