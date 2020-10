Døde etter trafikkulykke på Nesttun

En bilfører er erklært død etter en trafikkulykke på Hardangervegen tirsdag, opplyser politiet.

Slik så bilen ut etter den fatale ulykken. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Foto: Bård Bøe

Politiet fikk melding om trafikkulykken i Hardangervegen mellom Nesttun og Midttun klokken 12.07. Det var kun en personbil med fører involvert i ulykken.

Føreren av bilen var en kvinne i 80-årene, skriver politiet i en pressemelding.

Bilen kjørte over et fortau og inn i et betongelement og et autovern.

Operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt opplyste i en pressemelding at det ble utført livreddende førstehjelp på kvinnen, men at hun ble erklært død på stedet klokken 12.44.

En person er død etter en trafikkulykke på Hardangervegen. Foto: 2211-tipser

Ulykken skal ha skjedd like ved Wollert Konows plass og Birkeland kirke like utenfor Nesttun sentrum, Bergen sør. Veien var stengt frem til ca 13.20.

– Bilføreren skal obduseres. Vi jobber ut fra flere hypoteser. Saken skal etterforskes, sier Knappen til BT tirsdag ettermiddag.