Guttedrøm gigante

Noen tar guttedrømmen litt lenger enn andre. Øyvind Heradstveit dyrker bilinteressen i et nedlagt gartneri.

Paal Kvamme (tekst og foto)

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Bilsamler Øyvind Heradstveit har realiserte guttedrømmen i et nedlagt gartneri på Flesland. – Jeg liker bedre å kjøpe biler enn å selge dem, sier Heradstveit.

En DeLorean har gått inn for landing mellom tre Ferrarier. Blant en håndfull Porscher hviler en Morgan under et overtrekk, mens en klassisk Saab 900 Turbo cabriolet venter på sommeren. Bak i hjørnet sitter to gamle Alpine A110 og håper å få oppleve Rally Monte Carlo enda en gang. De tolv sylindrene i en sølvgrå Aston Martin DBS har akkurat stilnet utenfor de blanke glassveggene.

Men dette er ikke en privat samling i Beverly Hills, ei heller en eksklusiv bilforretning i Berlin eller London. Det er et tidligere gartneri på Flesland, som du ikke finner før du har kjørt tvers gjennom en bondegård og er helt sikker på at nå har du kjørt deg skikkelig vill.

– Dette blir bra, sier Øyvind Heradstveit (49).

Han skritter forbi en Porsche 911 GT3 og åpner døren inn til det som sannsynligvis blir hetende Lille Miglia, fritt etter det italienske billøpet Mille Miglia.

– Vi var på leting etter et sted der vi kunne samle bilinteressen vår. Det måtte gjøres nå, før vi blir for gamle. Det er viktig å kose seg, sette av tid til lidenskapen.

Med «vi» mener Heradstveit seg selv, broren og en mekanikerkompis.

– Alle tre er i større eller mindre grad mindre hjerneskadet på bil, sier Heradstveit, som selv er så bilgal at han kalte bikkjen opp etter Enzo Ferraris sønn Dino.

Noen egotripp er senteret ikke, mener Øyvind Heradstveit. – Vi er jo tre om dette, så det blir en triotripp!

Eks-gartneriet er i ferd med å bli et senter for klassiske biler. I bakkant av utstillingslokalet er det lyse, romslige verkstedslokaler, der noen Porscher og en Ferrari henger i luften og venter på mekanisk omsorg. I tillegg har trioen kjøpt nabolåven, der enda flere entusiastbiler står lagret med centimeters klaring.

– Dette må være den ultimate guttedrømmen?

– Ja! Nå nærmer det seg noe. Her kommer det bardisk, kaffemaskin, sofa og retro kjøleskap, og kanskje en TV der vi kan samles og se Formel 1-løp eller annet med fire hjul og mye lyd.

Bilsamlingen er ikke bare hobby, men også en økonomisk investering. Som gründer innen oljebransjen har Heradstveit til salt i grøten, og i flere år har han kjøpt biler som han tror vil øke i verdi.

– Å kjøpe nye Cayenner, Panamera og sånt er dårlig butikk. Ideen er å samle ikoniske biler, eller det man tro vil bli ikoner i fremtiden. Da kan bil være en ok investering, sier Heradstveit.

– De bilene vi har solgt så langt, har gitt en fin avkastning. Da har man i hvert fall en unnskyldning for å holde på med dette.

Godbitene står tett i tett på Flesland.

Senteret er også godt nytt for den som gjerne vil ha en klassisk bil, men som ikke vet opp ned på en dobbel fustasjeopphengsforkobling. Utpå nyåret skal verkstedet åpne portene for eksterne kunder.

– Vi må først få godkjenningen på plass. Foreløpig putler vi bare på egne biler, sier Heradstveit.

Han understreker at det ikke blir et vanlig verksted med EU-kontroll på melk-og-brød-biler.

– Det blir et verksted for klassiske biler. Det er alltid noe med gamle biler. Se nå på disse italienerne, smiler han og nikker mot en motorløs Ferrari.

Heradstveit blir oppriktig glad ved å se at folk tar vare på de gamle bilene – og bruker dem.

– Eldre klassikere har karakter, særpreg, forskjellig lukt, lyd og vibrasjoner. Sansene våre registrerer alt dette, og gjør inntrykk, sier Heradstveit.

Han mener at dette er mangelvare på nye biler, ikke minst det han kaller “lommelyktene” – elbiler.

– Lommelyktene er veldig gode, men de mister all sjarm og særpreg. Jeg liker å kontrollere bilen, ikke omvendt. Det er en grunn til at de aller fleste bilene her har manuelt gir, sier Heradstveit med pekefingeren i været.

Noen aldrende amerikanere er det også plass til.

Selv om det står temmelig mange millioner kroner parkert under spotlightene, understreker Heradstveit at bilsenteret på ingen måte handler om å flashe og skryte, det hadde bare blitt pinlig.

– Dette er noe vi gjør fordi vi liker det, vi har alltid gjort det, både med og uten penger. Vi inviterer ikke folk hit uten at de er genuint interesserte, sier mannen som er i ferd med å skape et drømmested for bilentusiaster.

Til en viss grad skal de også bedrive salg av klassikere på Flesland.

– Men jeg er egentlig litt dårlig på å selge biler. Jeg liker jo bedre å kjøpe dem.

Så langt er det egne biler som tar opp plassen på verkstedet. Når godkjenningen foreligger, skal verkstedet åpnes for andres klassikere.