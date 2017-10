Brannvesenet fryktet at eksplosjonartet brann skulle spre seg.

Åtte brannbiler rykket ved midnatt ut til Øyatangen i Fjell kommune på Sotra, der en enebolig sto i full fyr.

– Huset er totalt overtent. Det er en eksplosjonsartet brann, sa vaktkommandør Ronald Drotningsvik noen minutter senere.

Det var en beboer som meldte fra om brannen. Flere personer befant seg inne i huset da det tok til å brenne. Alle kom seg ut. Ingen personer er skadet, bekrefter politiet.

Innledningsvis fryktet brannvesenet at brannen skulle spre seg til nabohus, men det klarte brannmannskapene å forhindre.

Brannvesenet fikk kontroll over brannen 45 minutter etter at den første meldingen kom.

– I og med at huset er så overtent, så er det nesten ikke vits å slukke brannen helt. Da foretar vi heller en kontrollert nedbrenning, enn at vegger får stå igjen. Da kan det oppstå fare for sammenrasing senere, sier Drotningsvik.

Det var en kvinnelig beboer som ringte 110-sentralen.

– Huset ble helt overtent av brann mens vi var i telefonen med henne, sier han.

Det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen. Politiet etterforsker saken videre.