Ny rapport: Bompengene må økes kraftig

GJELDSTRØBBEL: Anna Elisa Tryti (Ap) har tidligere foreslått parallellutbygging av Bybanen til Åsane og Fyllingsdalen. En ny rapport konkluderer imidlertid med at gjelden er for stor og at bompengene må økes kraftig bare for å komme i gang med banen til Fyllingsdalen i 2018. FOTO: Leif Gullstein