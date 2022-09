Regjeringen skroter bybaneløfte: – Vi må holde igjen på pengebruken

Problemene tårner seg opp for Bybanen til Åsane. Nå vil ikke lenger regjeringen dekke 70 prosent av utbyggingskostnadene.

Bybanen begynner snart å gå til Fyllingsdalen. Kommer den noen gang til Åsane?

– Det blir ikke 70 prosent statlig andel nå. Det et det rett og slett ikke rom til i økonomien, sier Erling Sande (Sp), leder for transportkomiteen på Stortinget.

Han avblåser med det et av de viktigste løftene til Bergen i regjeringsplattformen, nemlig at staten skal øke det statlige bidraget i store kollektivprosjekter til 70 prosent.

Sp-politikeren vil ikke svare på hvor mange bybanemilliarder bergenserne kan vente seg:

– Det vil fremtidige forhandlinger avgjøre. Det eneste jeg kan si er at 70 prosent ikke er aktuelt nå. Det har statsråden vært tydelig på og det støtter vi i Sp.

Erling Sande (Sp) er regjeringens kanskje viktigste samferdselspolitiker på Stortinget.

Trenger flere milliarder

Spørsmålet om hvor mye penger staten skal bidra med i bybanebyggingen får direkte konsekvens for bergensernes økonomi de neste tiårene. Det som ikke finansieres av staten er det nemlig bilistene som betaler gjennom bompenger.

Pr. i dag har staten lovet å finansiere halvparten av bybanetraseen til Åsane.

Men den avtalen stammer fra 2017, da bybaneprisen var beregnet til åtte milliarder kroner. Fire milliarder bompengekroner og fire milliarder statlig mynt.

Siden den gang har prisen for bybaneskinnene økt kraftig, til rundt elleve milliarder kroner. Dersom dette skal finansieres uten å øke bompengene, må statens andel økes betraktelig:

Hvis staten skal bidra med 66 prosent, slik forrige statsminister Erna Solberg lovet, betyr det 7,3 milliarder kroner.

Hvis staten skal bidra med 70 prosent, slik Ap har krevd en rekke ganger, snakker vi om 7,7 milliarder kroner.

Fakta Bybanekostnadene Delstrekning én i sentrum: 1,565 milliarder.

Delstrekning to i Sandviken: 3,355 milliarder.

Delstrekning tre i Eidsvåg: 1,994 milliarder.

Delstrekning fire i Åsane: 2,532 milliarder.

Grunnerverv: 2,260 milliarder (her skal noe betales 100 prosent av staten og noe fordeles mellom stat og bompenger).

Sykkel i Sandviken: 2,078 milliarder (betales 100 prosent av staten).

Fløyfjelltunnelen: 3,101 milliarder (betales 100 prosent av staten).

Totalkostnad: 16,885 milliarder (obs, tallet for grunnerverv er ikke oppdatert med 2022-tall og forventes å stige ytterligere). Kilde: Norconsult Les mer

Milliardene forsvinner

Løftet om 70 prosent til store kollektivprosjekt har helt siden 2014 vært en sentral del av Arbeiderpartiets bypolitikk. I 2017 gjorde Aps landsmøte dette kravet til offisiell partipolitikk.

Lokalt i Bergen har byrådsleder Roger Valhammer brukt det for alt det har vært verdt:

– Hadde vi, slik som Arbeiderpartiet har foreslått, fått 70 prosent fra staten, i stedet for halvparten slik som i dag, så ville behovet for bompenger blitt tre milliarder mindre, uttalte han til Bergensmagasinet i kommunevalgkampen i 2019.

Etter valgseieren i 2021 kom det inn i den politiske plattformen til Ap/Sp-regjeringen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har varslet store kutt i transportsektoren.

Skal se på bompenger

Nå avblåser altså Sp-politiker Sande løftet. Han bekrefter dermed signalene fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) som i et brev til Stortinget i april varslet at staten ville prioritere annerledes enn å øke pengebruken til prosjekter som Bybanen.

Uttalelsene er dårlige nyheter for dem som forbereder byggingen av Åsane-banen. Neste uke skal veidirektør Ingrid Hovland i møte med Vestland fylkeskommune og Bergen kommune.

I forkant av møtet har Hovland varslet at hun vil legge frem et forslag til avtale for den videre byggingen av Bybanen nordover. Dette skal være starten på de videre forhandlingene mellom staten, fylket og kommunen.

– Alle er spente på hva som skjer. Hvis det ikke gis rom for en høyere statlig andel, så blir det bilistene som må svare for mellomlegget, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp).

– Betyr det økte bompenger?

– Det må vi se på. Vi har bedt om et svar, og veidirektøren har sagt at det kommer neste tirsdag. Jeg skal være forsiktig med å fyre opp en debatt på sviktende grunnlag.

Marte Hammer (SV) sier bompengene må opp hvis ikke regjeringen blar opp.

– Kan ikke kutte

SVs gruppeleder i fylkestinget, Marte Hammer, mener nyhetene fra Sp-toppen er nedslående.

– Regjeringen holder på å avlyse alt mulig. Samtidig sitter Roger Valhammer på Dagsnytt 18 og lover fremdrift på Bybanen. Hvis en ikke får på plass 70 prosent til Åsane, da er det bare økte bompenger som gjenstår. Ellers går ikke dette i hop, sier Marte Hammer (SV).

– En kan jo kutte i kostnader på Åsane-banen?

– Akkurat på Bybanen til Åsane er det ikke så mye å kutte kostnader på. Det har vært nok omkamper på den traseen. Nå er jobben å få penger på bordet.

– En kan kutte i lengden, legge mer av banen i dagen og droppe underjordisk stopp i Sandviken?

– Alle disse forslagene vil føre til nye runder med planlegging. Vi roter oss da bort fra det som er saken, nemlig å få startet byggingen ut av sentrum.