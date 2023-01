Skyss opplyser om feil med egne tjenester – likevel deler de ut bøter

Jenny Luneng fikk bot på Bybanen, selv om hun hadde prøvd å kjøpe billett. Nå føler hun seg urettferdig behandlet.

Torsdag morgen opplyste Skyss om problemer ved kjøp av billetter. Enkelte opplevde å bli dobbelt belastet ved kjøp, mens andre ikke fikk tak i billetter i det hele tatt.

Skyss innrømmer at dette er et kjent problem, og at det har skjedd flere ganger.