Både KrF og Venstre enda opp med eit elendig valresultat rundt sperregrensa. KrF-kjennar ventar sjølvransaking.

– Skilnaden på 3,999 og 4,001 kan vere framleis borgarleg regjering eller ikkje, sa Venstres Terje Breivik og nippa nervøst til eit glas hardangercider.

Då nestleiaren kom til Café Opera i Bergen i halv ti-tida var han ute som direktemandat, men hadde håp om eit utjamningsmandat. Han budde seg på ein lang kveld inn og ut av Stortinget.

På landsbasis var partiet så vidt over sperregrensa kl. 01.00, og Breivik såg ut til å kunne kome inn. Eit skuffande valresultat var uansett eit faktum.

Dykk ned i tallene: Sjekk din valgkrets her!

Håper på byane

Breivik sette sin lit til dei store byane, der oppteljinga gjekk treigare.

– Vi veit at Venstre gjer det best i dei store byane, så tala kan framleis bli betre, sa han og nikka mot TV-skjermen, der Venstre akkurat bikka det magiske firetalet.

– Korleis kjennest sperregrensa i magen?

– Om det kjennest i magen, veit eg ikkje, men det kjennest på den måten at vi veit det er viktig for norsk politikk med eit sosialliberalt parti på Stortinget.

Tilbake i Ulvik

– I Ulvik, heimkommunen til Breivik, fekk Venstre halvert oppslutning, frå 20 til 10 prosent, medan Sp gjekk fram 15 prosent. Korleis forklarer du det?

– Det handlar nok om at veljarane oppfattar Sp som ein motkraft mot sentraliseringa, som regjeringa blir skulda for. Eg får mange tilbakemeldingar på det og det nyttar ikkje å seie at den borgarlege regjeringa har gjort mykje bra for distriktet.

Amundsen, Paul S. / Bergens Tidende

Smertefull erfaring

Venstre har lang og smertefull erfaring med livet rundt sperregrensa.

I 2009 gjekk det heilt gale: Partileiar Lars Sponheim rauk ut av Stortinget, partiet kom under sperregrensa.

På valvaka i Folketeaterbygningen kunngjorde Sponheim at han ville gå av. I år var festen flytta til Det Norske Teatret. Men dramaet vart heller ikkje denne gongen av den typen Venstre hadde håpa på.

Stabilt rundt fire prosent for Venstre

Valkampen 2017 har igjen vore ei nær-døden-oppleving for landets eldste parti. På pollofpolls.no, som viser snittet av alle meiningsmålingar, låg Venstre under sperregrensa på fire prosent kvar einaste månad sidan februar.

Då dei første prognosane kom, viste dei at partiet låg heilt på sperregrensa. Klokka 01.00 var partiet fortsatt berre så vidt over dei kritiske 4 prosenta.

Av dei elleve siste stortingsvala – årets val ikkje medrekna – er det berre tre gonger at Venstre har fått meir enn fire prosent. På 80-talet var Venstre heilt ute av Stortinget i to periodar.

– Det har berre gått oppover sidan vi starta valkampen, og eg skulle gjerne hatt ei veke til, så kanskje kunne vi overtalt endå fleire, sa ein optimistisk partileiar til TV 2 ved vallokalet i Gamlebyen tidlegare på dagen.

Tor Høvik

Historisk lågmål for KrF

På KrFs valvake i festlokalet Ballroom i Oslo, rett bak Stortinget, var det gule heliumballongar og chips frå KrFU for å halde humøret oppe.

Klokka 21 var det først jubel, då NRKs prognose viste klart borgarleg fleirtal i Stortinget og fire nye år for statsminister Erna Solberg.

Men jubelen vart erstatta med eit kollektivt gisp og så stille då KrFs eigne tal kom opp på storskjermen: Fire prosent oppslutning, heilt på sperregrensa.

Knut Arild Hareide vart likevel møtt med trampeklapp då han kom til valvaken klokka 22.10.

– Eg tek min del av ansvaret for at vi ikkje kom skikkeleg igjennom med vårt bodskap. Men saman skal vi arbeide hardt kvar einaste dag for å få gjennomslag i Stortinget, sa Hareide.

KrF-nestleiar Kjell Ingolf Ropstad seier Erna Solberg kan kjenne seg trygg på at KrF vil halde lovnaden om ikkje å kaste H-Frp-regjeringa nå - dersom partiet kjem på vippen.

– Det er naturleg at vi set oss ned med Venstre, Høgre og Frp. Men først må vi svelge skuffinga, sa Ropstad måndag kveld.

– Var det fornuftig å inngå ein samarbeidsavtale med Høgre og Frp for fire år sidan, når de ser dette resultatet?

– Eg kan ikkje stå her og seie at vi har gjort alt rett når vi ligg rett over 4 prosent, seier Ropstad.

– Meir dramatisk enn frykta

I dei tre siste stortingsvala har partiet gjort det historisk dårleg. Partiet har vore milevis unna dei tosifra prosenttala frå Kjell Magne Bondeviks velmaktsdagar rundt tusenårsskiftet. Måndagens resultat vart enda verre - det dårlegaste sidan krigen.

Filip Rygg, tidlegare KrF-byråd i Bergen og no leiar for tankesmia Skaperkraft, meiner resultatet er skikkeleg ille.

– Dette er nok meir dramatisk enn sjølv dei mest pessimistiske blant oss hadde frykta, seier Rygg.

Han trur det nå vil bli sjølvransaking internt.

– Ingen kan vere nøgd med å liggje rett over sperregrensa. Dette krev ein kritisk gjennomgang både av strategien og av tenkinga rundt regjeringsspørsmålet, seier Rygg.

– Kvifor blir KrF straffa så hardt?

– Eg trur mange har opplevd at vi har vingla og vore usikre i regjeringsspørsmålet. Eg tippar at det vil vise seg at mange KrF-arar har stemt anten Ap eller H, fordi dei har vore opptatt av kven som skulle bli statsminister, seier Rygg.

– Korleis vil Knut Arild Hareides posisjon bli påverka?

– Han står framleis sterkt. Dei vala han har tatt, har også partiet tatt. Eg trur vi vil sjå stor samling rundt Knut Arild etter dette, seier Rygg.