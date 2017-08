De store køproblemene i sikkerhetskontrollen på Flesland skal nå være historie.

– Det er blitt veldig fint her. Det var litt trangt på den gamle, men dette er noe helt annet, sier Hege Hvidtsten.

Hun er en av mange bergensere og turister som kunne ta i bruk den helt nye terminalen på Bergen lufthavn Flesland som åpnet torsdag.

Liten plass og mye folk er noe bergensere har blitt vant med på den gamle terminalen på Flesland, men ifølge Avinor er denne tiden forbi. Med en helt ny terminal, tre ganger større enn den gamle, skal alt fra innsjekk, bagasjeavlevering og sikkerhetskontroll gå raskere.

– Det kan være jeg var heldig, men det tok bare ett minutt før jeg var gjennom sikkerhetskontrollen i dag, forteller Hvidtsten.

Et ektepar fra Hongkong som vi møter i avgangshallen har feiret ti års bryllupsdag mens de har vært i Bergen. Også de er begeistret for terminalen som møter dem.

– Det er veldig flott flyplass. Veldig «hitech», synes han.

Åpnet av statsministeren

Folk som tilfeldigvis skulle ut og reise torsdag fikk ikke bare se en helt ny flyplass. De fikk også med seg en høytidelig åpningsseremoni med prominente gjester og kunstneriske innslag fra scenen. De fikk til og med se at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen spilte «Nystemten» på tuba, mens statsminister Erna Solberg resiterte teksten.

– Det er åpent, det er lyst og det er veldig flott her. Her er det mulighet for å vente på flyet i gode omgivelser, sier statsminister Erna Solberg etter å ha fått en omvisning på den nye terminalen.

Ved midnatt onsdag stengte dørene til den gamle terminalen. Klokken 04.00 torsdag morgen åpnet den nye.

Statsminister Erna Solberg (H) fikk æren av å stå for den offisielle åpningen klokken 12.00 torsdag.

I mai 2014 la hun ned grunnsteinen for den nye terminalen. Nesten tre år etter sto hun for den offisielle åpningen.

– Fin, men lange avstander

En av flere kjente artister som opptrådte under åpningen var Jan Eggum. Selv hadde han ankommet den nye terminalen fra Kristiansand på morgenen, og skulle videre til Oslo senere samme dag.

– Jeg reiser mye, og ser at det er lett å trives her på en slik flott flyplass. Men nye flyplasser er jo veldig store, så det blir jo litt lenger å gå for oss reisende, konstaterer han.

En av dagens hedersgjester var Bjørn Larsen. Han ble ansatt på Flesland dagen før flyplassen åpnet i oktober 1955, og jobbet der til ut på 1990-tallet.

– Det går ikke an å sammenligne den flyplassen vi hadde den gangen med dette. Det er stort å se hvor flott den nye flyplassen er.

Øker kapasiteten

Og det er en helt ny verden som møter folk som skal reise til eller fra Bergen. Nybygget er det største byggeprosjektet i Bergen siden Haukeland universitetssykehus.

Den nye terminalen er på 63.000 kvadratmeter, tre ganger større enn den gamle. Den gamle terminalen skal nå pusses opp og fungere som internasjonal terminal. Totalt vil terminalene på Flesland være på 85.000 kvadratmeter.

Kapasiteten er også økt betraktelig. Den nye terminalen kan ta inntil 10 millioner passasjerer i året, men foreløpig er den nye kapasiteten 7,5 millioner.

Den gamle terminalen hadde en kapasitet på mellom tre og fire millioner passasjerer. Likevel reiste nesten seks millioner via Flesland i fjor, så kapasiteten var med andre ord helt sprengt.

– Dette har jeg jobbet med i flere år nå, og det er utrolig å se alle menneskene som endelig kan ta flyplassen i bruk og at den faktisk fungerer. Jeg er utrolig stolt, sier Aslak Sverdrup, lufthavndirektør ved Bergen lufthavn.

– På høy tid

For Avinor har den nye terminalen vært etterlengtet. Overbelastningen av den gamle terminalen førte til at køene til stadighet hopet seg opp i sikkerhetskontrollen. Til og med statsminister Erna Solberg sier hun har erfaring med køproblemene.

– Her er det bedre plass, det går raskere. Jeg har ikke stått i kø i sikkerhetskontrollen siden jeg ble statsminister, men jeg har tidligere opplevd å stå i lange køer i den gamle terminalen og attpåtil opplevd å miste flyet, sier statsministeren.

Både hun og andre reisevante bergensere har ment det var på høy tid med en ny terminal.

– Jeg er helt enig med bergenserne i dette. Det var veldig krevende forhold i den gamle terminalen. Det var lange køer, det var trangt og det var støy, så at vi endelig er i gang her i dag, er helt strålende, sier Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor.

Fakta: Bergen lufthavn Flesland Flesland får et terminalområde som er 85.000 kvadratmeter etter åpningen. Den nye terminalen alene er på 63.000 kvadratmeter.

Kapasitet etter utbyggingen er 7,5-10 millioner reisende per år.

Terminalen er beregnet å koste 3,7 milliarder kroner.

Totalt 15 gater, herav 6 fra den nye terminalen og 9 fra den gamle. I tillegg kommer 3 bussgater.

Siden 2005 har trafikken ved Bergen lufthavn steget fra 3,7 millioner passasjerer til 5,9 millioner i 2016. Prognosene fra Transportøkonomisk institutt anslår om lag to prosent årlig vekst frem mot 2030.

Avinors mål er å klare en 50 prosents kollektivandel ved flyplassen når Bybanen nå går inn i terminalbygningen.

Bergen lufthavn, med et resultat på 458 millioner i 2016, er blant lufthavnene som bidrar til å finansiere de mindre flyplassene i Norge.

Sømløs reise

Målet til Avinor er at reisen via den nye terminalen skal gå så sømløst som mulig, fra man ankommer flyplassen, til bagasjeinnlevering via sikkerhetskontrollen og til man går om bord i flyet.

– Vi har lagt inn mye krefter i at å reise til og fra Bergen skal være en god opplevelse, sier Aslak Sverdrup.

Fra inngangen i avgangshallen er det i underkant av hundre meter før man er forbi sikkerhetskontrollen.

Derfor har de brukt det siste de har tilgjengelig av teknologiske løsninger for at så mye som mulig skal gå på skinner.

– Tradisjonelt har det vært slik at man må inn i én kø for å gjøre en ting, før man må videre i en ny kø for å gjøre noe annet, og ingenting henger sammen. Vi har forsøkt å få alt til å henge sammen slik at man kan reise mer effektivt, sier Simen Simonsen, IT-porteføljeansvarlig i Avinor.

– Er dette den mest høyteknologiske flyplassen i Norge?

– Det er nok det. Noen i Oslo blir kanskje litt fornærmet, men her er vi kommet hakket lenger enn andre steder i landet, sier han.