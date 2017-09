Fremskrittspartiet jubler over borgerlig flertall også de neste fire årene.

Mens en glad og tårevåt partileder Siv Jensen mottok hyllest på Frps valgvake i hovedstaden, var stemningen upåklagelig på Zachariasbryggen i Bergen der fylkets stortingskandidater var samlet for å følge opptellingen minutt-for-minutt.

Da de første prognosene ble kringkastet på storskjerm, brøt det ut øredøvende og taktfast jubel i puben som var pyntet med blå Frp-ballonger.

«Verdenssensasjon»

Litt før klokken 23.30 ligger partiet an til å få 15 prosents oppslutning på landsbasis, en liten tilbakegang fra 2013. Men partitoppene er likevel glimrende fornøyd med resultatet etter fire år i regjering. Partiet har ikke pådratt seg noen regjeringsslitasje.

– Det er nesten en verdenssensasjon at en juniorpartner i en regjering klarer å holde på oppslutningen ved det neste valget, sier Helge André Njåstad, partiets toppkandidat i Hordaland. Han smilte godt under de blå Frp-ballongene i puben.

Og i Oslo slo Siv Jensen at partiet har gjort et svært godt valg.

«Vi har levert»

En tårevåt partileder inntok talerstolen mens salen jublet «fire nye år».

Jensen mener Frp har oppnådd «et fantastisk valgresultat».

– Men vi skal ikke innkassere seieren og si fire nye år nå. Men det ser bra ut. Vi har levert, sa Jensen, som mener samarbeidet mellom Høyre og Frp er nøkkelen til det som ser ut til å bli et godt resultat for hennes parti.

Hårfint inne

I Hordaland var spenningen først og fremst knyttet til om partiet også får inn sin tredjekandidat Torkil Åmland.

– Dette er veldig, veldig spennende, sier Åmland til BT. I 23.30-tiden var han inne på Stortinget, men med syltynn margin.

I dag har Fremskrittspartiet to representanter på Hordalandsbenken. Bergenseren Silje Hjemdal har den sikre annenplassen på Hordalandslisten.

– Kjenner oss igjen

– Vi har bevist at vi kan styre landet, og samtidig klart å beholde partiets sjel. Folk kjenner oss igjen etter fire år i regjering, sier Njåstad.

Han gleder seg over at det kan gå mot fire nye år med Frp i regjering.

– Men selv om det akkurat nå viser borgerlig flertall, er det altfor tidlig å puste lettet ut, sier austevollingen etter at de første prognosene ble vist på storskjermen på Bryggeriet.

Stortingsrepresentant Njåstad ønsker ikke å kommentere om han nå sikter mot plass i en ny Solberg-regjering.

«Gode statsråder»

Partiet manglet bare noen få hundre stemmer på å få tre mandater i Hordaland for fire år siden. Også ved dette valget blir det trolig noen få hundre stemmer som avgjør om partiet får et trekløver på Hordalandsbenken.

– Nå håper vi på stang-inn, sier Njåstad.

Torkil Åmland forklarer det gode valgresultatet slik:

– Vi har hatt gode statsråder som har preget regjeringen, og Erna Solberg har latt Frp få mye igjen for å sitte i regjering, sier Åmland.

Hagen fryktet MDG-kaos

Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen vil ikke slå fast at den borgerlige seieren er sikret, men gleder seg over at Rødt og MDG er langt unna sperregrensen.

– Det var det jeg håpet. Det ville blitt kaos hvis de kom over, og Norge ville gått i en helt gal retning. Det ville blitt veldig dyrt for vanlige folk som må betale for klimahysterikerne som går rundt og tror at CO₂ har noe med klima å gjøre, sier han til NTB.