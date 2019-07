– Skummel situasjon, sier meteorolog.

Sommerværet som har preget Vestlandet ser ut til å ta en brå vending. Nå er det nemlig sendt ut gult farevarsel på grunn av kraftige regnbyger som vi treffe Vestlandet tirsdag denne uken.

Enkelte steder kan det komme over 15 millimeter regn i timen, kraftige vindkast, torden og hagl.

Aller verst blir det trolig i området rundt Voss, sier meteorolog Lars Andreas Selberg ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

Vêrvarslinga på Vestlandet (Illustrasjon)

Store forskjeller

Det ventes at bygene utvikler seg fra klokken 12 og utover, men at været roer seg til onsdag morgen, forteller Selberg.

– Det er ventet en kald front østfra, som vil bevege seg over Vestlandet i løpet av tirsdag ettermiddag, sier han.

Bygene vil starte i indre strøk og bevege seg ut mot kysten i løpet av tirsdag kveld.

– Det vil være store forskjeller lokalt, men hele det gule feltet på kartet har potensial for kraftige byger.

– Bortsett fra kraftige vindkast enkelte steder kommer det ikke mye vind heller, som gjør at bygene ikke løser seg opp med det første, sier Selberg.

– Det skaper en skummel situasjon.

Verst på Voss

Bygene rammer trolig hardest i området rundt Voss og mot grensen til Rogaland. Resten av Hordaland ser ut til å få bygene først utpå kvelden.

– Langs kysten, i for eksempel Bergen, ser det ikke ut til at regnet kommer før på kvelden. Og da er det ikke lenge før det roer seg, sier Selberg.

Mange steder på Vestlandet vil temperaturene stige til 25 grader tirsdag formiddag, men etter hvert som bygene kommer vil gradene falle.

Fare for oversvømmelse

På yr.no skrives det at det vurderes behov for «forebyggende tiltak» og at beredskap vurderes fortløpende. Sjåfører bes sjekke veimeldinger og kjøre etter forholdene.

Regnet skaper blant annet fare for oversvømmelser enkelte steder, jord- og flomskred og overvann i tettbygde områder.

– Det kommer til å bli veldig lokalt. Der bygene treffer kan det være veier blir stengt for eksempel, sier meteorolog Tone Christin Taule, også ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

– Det kan være lurt å rense opp i takrenner og ellers der vann skal renne der man bor. Folk bør forberede seg på at vannet kanskje renner andre steder enn det pleier, når det kommer så mye på en gang, sier Thaule.

Onsdag morgen klokken 05.00 vil trolig farevarselet oppheves.

– Det vil fortsatt være ganske skyet og kanskje litt regn, men det blir bedre i løpet av onsdag, sier Selberg.