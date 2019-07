AV

– Det er ikke så lett å få folk med på dugnad lenger. Her i borettslaget Nordahl Rolfsens vei 23 har vi ikke innført bøter for å sluntre unna pliktene, og jeg håper i det lengste at vi unngår det. Styret holder på den gamle stilen og lokker med kaffe, brus og kjeks, uten at det ser ut til å ha særlig effekt.

Nei, vi har mistet noe på veien! Fellesskapet er veldig viktig, og dugnad er et godt bilde på akkurat det. Skulle ønske Einar Gerhardsens fellesskapsånd kom tilbake. Det er så gøy når alle deltar og tar ansvar.