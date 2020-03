Nå skal Myrkdalen Fjellandsby blir dobbelt så stor

Til sommeren starter bygging av det som skal bli 1000 nye fritidsboliger i Myrkdalen.

Kommunedelplanen for Myrkdalen åpner for bygging av 3400 fritidsboliger. Vel 1000 er bygget, mens utbyggingsselskapet Myrkdalen Fjellandsby As i sommer starter bygging av 1000 nye, om kommunen vedtar kommunal utbygging av vann- og kloakkanlegg. Foto: Rune Sævig

Det betyr at fjellandsbyen skal vokse til dobbel størrelse.

– Minst. Den skal etter hvert bli enda større, sier eiendomsdirektør Nils Akselberg i utbyggingsselskapet Myrkdalen Fjellandsby.

Skiltstangen midt i gågaten i Myrkdalen viser mange veier – til barneskitrekk, til pub, restaurant, sportsbutikk. Det er vinterferie og formiddag, og en strøm av små og store beveger seg gjennom krysset. De har slalåmstøvler på bena, ski i hendene og køen har retning alpinbakkene.

Leilighetsbygg omkranser gågaten. Byggene har butikk og kafeer i første etasje.

Oppover i lien ligger hyttefeltene tett i tett.

Myrkdalen Hotell, det største hotellet i Voss, rommer tre restauranter, med utsyn til elleve skitrekk og stolheiser.

På de beste dagene kan det være 3500 mennesker på Vestlandets største skidestinasjon. Nede på Vossevangen er det i underkant av 7000 fastboende. Nå kan det bli enda flere i Myrkdalen.

Prognosesenteret kaller Myrkdalen Fjellandsby en industriell utbygger av skidestinasjonen. Bak eiendomsdirektør Ivar Akselberg ligger Mørkveslia og Skjervheimslia der det nå skal bygges 1000 nye fritidsboliger. Foto: Rune Sævig

Større enn Vossevangen

– Går det som vi håper, godkjenner kommunen det nye vann- og kloakkanlegget for Myrkdalen. Det er dimensjonert for 15.000 innbyggere. Til sammenlikning er dagens vann- og kloakkanlegg på Vossevangen dimensjonert for 10.000 innbyggere, sier Akselberg.

Utbyggerne i Myrkdalen vil at kommunen bygger infrastrukturen, noe kommuneadmistrasjonen er eng i. Finansieringen blir et spleiselag mellom kommune og utbygger.

– Hittil er det vi private utbyggere som har tatt kostnadene med infrastruktur for å gjøre Myrkdalen til en skidestinasjon. Nå er Myrkdalen Fjellandsby blitt så stor og viktig for kommunen at vi ser det som en kommunal oppgave å tilrettelegge for vann og kloakk, mener Akselberg.

Det bygges over alt i Myrkdalen. Vi passerer anleggsområder og skilt med «leiligheter til salgs» og «leiligheter til leie». Blir vann- og kloakkanlegget godkjent, blir det enda mer anleggsarbeid i dalen.

Da skal området sør for dagens fjellandsby – Mørkveslia og Skjervheimslia – bygges ut. Nye veier skal graves, hyttetomter planeres, nye skiheiser bygges og etter hvert skal leilighetsbygg reises nederst mot hovedveien.

Nye grunneiere

Frem til nå har seks grunneiere solgt eiendom til utbyggingen av fjellandsbyen. Neste fase omfatter ti nye grunneiere som får betalt etter hvert som tomteområdene blir tatt i bruk.

Etter at Myrkdalen Fjellandsby startet utbyggingen for snart 20 år siden, er det investert over tre milliarder kroner i det som tidligere bare var utmark. Nå skal nye milliarder brukes i Mørkveslia og Skjervheimslia.

Utbyggingen skal skje over flere år, og begynner med salg av tomter til hyttebygging og nøkkelferdige hytter. Siden blir det salg av flere tomter og nøkkelferdige hytter, og deretter nye leiligheter.

Eiendomsdirektør Nils Akselberg i Myrkdalen Fjellandsby sier det vil bli bygget nye alpine nedfarter i neste byggetrinn. – Tommelfingerregelen er at det koster ti millioner for et nytt skitrekk, og opp mot 100 millioner for en ny stolheis, sier Akselberg. Foto: Rune Sævig

Schage Eiendom As er hovedeier i Myrkdalen Fjellandsby AS, det desidert største utbyggingsselskapet i Myrkdalen. Selskapet kontrolleres av bilarvingene Knut og Bjørn Schage. Familien var i sin tid en del av bilimportfirmaet Møller Gruppen, og Schage Eiendom er involvert i en lang rekke store eiendomsprosjekter i både Norge og utlandet.

Kapitalsterke eiere

– For at vi skal klare å utvikle Myrkdalen videre er vi avhengig av kapitalsterke eiere. Det har vi i dag, og de er villig til å satse, sier Akselberg

– Tåler Myrkdalen 1000 nye fritidsboliger?

– Vi tror det. Sammenliknet med alpinsteder på Østlandet, ligger Vestlandet 20 år etter utviklingen. Prognosene sier oss at vi fortsatt er i en tidlig fase, og at etterspørselen etter fritidsboliger på Vestlandet vil fortsette, sier Akselberg.

– Kanskje prisene til og med faller med så mange nye fritidsboliger i markedet?

– Det tror vi ikke. Sist vi la ut tomter, var i 2012 og 2016. Det var 60 tomter og prisen var 1,8 millioner. Alle ble solgt. Vi regner med å få høyere priser i det nye byggesteget i Mørkveslia og Skjervheimslia, sier Akselberg,

For leiligheter opererer Myrkdalen Fjellandsby med en kvadratmeterpris på mellom 55.000 og 60.000 kroner. Det vil si at en 60 kvadratmeter leilighet er priset opp til 3,6 millioner kroner.

Mikroklima

– Myrkdalen Fjellandsby ligger på fra 460 meter over havet til 1060 meter på toppen. Norges vassdrags- og energidirektorat har spådd færre snødager i Myrkdalen i fremtiden. Kan klimaendringene ødelegge hele skilandsbyen?

– Myrkdalen har sitt eget mikroklima, og får mye kald luft fra høyfjellsområdene kombinert med mye fuktighet. Derfor er området spesielt snøsikkert. Vi planlegger for mange snørike vintre i fremtiden.

Akselberg mener den nye gondolen og Voss Resorts utbygging i Tråstølen og Bavallen, i tillegg til flere andre hytteprosjekter i Voss, øker etterspørselen i Myrkdalen.

– Nå kan folk velge mellom flere tilbud, og det er en styrke for oss. Voss er tilbake som en skidestinasjon. Det er bra for alle, mener Akselberg.

Myrkdalen regnes som snøsikkert på grunn av sitt særegne «mikroklima». Foto: Rune Sævig

Prisstigning åtte prosent

Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret, som i en årrekke har analysert fritidsboligmarkedet i Norge, mener utbyggingen i Myrkdalen må kalles en suksess.

– Ikke minst fordi de har en «industriell» eiendomsutvikler i ryggen, i motsetning til når grunneiere og mindre utbyggere utvikler hytteområder. Myrkdalen er stjerneeksempel på industriell og profesjonell utvikling av en høyfjellsdestinasjon, med hotell, restauranter, sportsbutikk og ulike fasiliteter. Flere steder bygges det etter den strategien, blant annet i Hafjell, Kvitfjell og Gaustad, og vi ser at prosjektene tiltrekker seg store investorer, sier Øye.

– Kan nye 1000 fritidsboliger i Myrkdalen bli for mye?

– Det ser ut til at markedet gir utbyggerne medvind. Det er aldersgruppen 45–55 år som oftest kjøper fritidsbolig. Denne aldersgruppen vil øke. Hjulpet av god økonomi vil etterspørselen holde seg høy i hvert fall de neste 4–5 årene.

– Hva vil skje med prisen når tilbudet øker så mye i Myrkdalen?

– Ifølge våre prognoser har fritidsmarkedet i Norge vært nesten flatt de siste årene. Men ser man på hytter som ligger over 800 meter, eller i snøsikre områder, var prisstigningen 11,1 prosent i fjor, mot 2,6 prosent prisstigning i fjellkommuner generelt. Myrkdalen er å regne som et snøsikkert område, sier Øye.

I tillegg har Prognosesenteret sett at hytteområder med alpinanlegg med minst ti nedfarter har høyere prisutvikling enn andre steder.

Ifølge tallene fra Prognosesenteret var prisveksten i Myrkdalen Fjellandsby åtte prosent i 2019 sammenliknet med året før.

– Det tyder på at Myrkdalen har markedet på sin side, i hvert fall 4–5 år til, sier Øye.

– Været og snøen er viktig for å få folk til å kjøpe i Myrkdalen, men de som investerer får også pengene tilbake om de selger, mener fjellandsbygründer Even Hegbom som har vært involvert i en lang rekke hytteprosjekter. Til høyre eiendomsdirektør Nils Akselberg i Myrkdalen Fjellandsby. Foto: Rune Sævig

Fakta Fakta Myrkdalen Fjellandsby AS har sidene 2002 utviklet fjellandsby med hotell, skianlegg, og cirka 750 hytter/leiligheter i Myrkdalen i Voss. I tillegg har selskapet en utbyggingsavtale og godkjent kommunedelplan som gir mulighet for bygging av 2000 nye fritidsboliger og inntil 20 000 kvadratmeter senterområde i Myrkdalen.

Selskapets forretningsadresse er Oslo, med lokal administrasjon i Voss.

Schage Eiendom AS eier 80 prosent i selskapet. Myrkdalen fjellandsby med datterselskaper inngår i konsernselskapet til Schage Eiendom AS. Selskapet største finansielle risiko er knyttet til etterspørselen etter fritidsboliger.

Aurland Ressursutvikling, som dominerer turistbransjen i Flåm, eier 20 prosent av Myrkdalen Fjellandsby.