Tog fra Oslo til Bergen måtte snu etter stort snøskred: – En enormt spesiell situasjon

Uvær skaper også utfordringer for buss for tog-løsningen, ifølge Vy.

Publisert Publisert I dag 14:48

SPERRET: Snøskredet sperrer toglinjen, og rundt 25 meter av et snøoverbygg er skadet, opplyser Bane Nor. Kontaktledningen er revet ned på strekningen. Foto: Spordrift / Bane Nor

– Det er en enormt spesiell situasjon som er beklagelig, sier pressevakt Gina Scholz i Vy.

Litt før klokken 13.30 mandag gikk det et snøskred mellom Myrdal og Hallingskeid, like øst for Kleven bro.

Snøen sperrer toglinjen. Kontaktledningen er revet ned på strekningen. Skredet traff et snøoverbygg, og rundt 25 meter av bygget er skadet, opplyser Bane Nor.

STANS: Vy sier at de evaluerer situasjonen etter snøskredet. Foto: Sondre Larsen Hirth

Stengt til tirsdag

Strekningen mellom Voss og Ustaoset er stengt for togtrafikk etter skredet. Ny vurdering tas i 12-tiden tirsdag. Flåmsbanen er også stengt på grunn av skredfare.

Bane Nor opplyser at et passasjertog fra Oslo på vei vestover måtte snu på Hallingskeid og er nå på vei østover.

– Toget plukker med seg ventende passasjerer på veien tilbake. Toget fra Bergen snudde på Voss, og passasjerene som skal østover blir fraktet derfra med buss til Oslo, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Vy opplyser at i tillegg til toget fra Oslo som har snudd, har et annet tog stoppet på Voss.

Bergensbanen er åpen mellom Bergen og Voss.

PASSASJERER: Mandag ettermiddag var det samlet folk på jernbanestasjonen i Bergen som skulle dratt videre med tog. Foto: Martin Larsen Hirth

– Vanskelige værforhold

Frem til Bergensbanen kan åpnes for fullt igjen, vil det bli satt opp alternativ transport mellom Voss og Ustaoset.

Scholz sier at det også kan bli trøbbel med buss for tog-løsningen.

– Det er vanskelige værforhold også på veiene. Vi får ikke kjørt buss for tog hvis veiene er stengt. Mange har vinterferie i Oslo og det blir en god del reisende. Vi tenker å bestille en del busser, sier hun.

Et av togene returnerer til Ål. De reisende får da velge om de vil bli med tilbake til Oslo, eller vente på bussene til Bergen.

SKRED: Et stort snøskred skaper togproblemer nær Myrdal. Foto: Sondre Larsen Hirth

Geologvurdering

Bane Nor opplyser at selskapet er i beredskap på grunn av at det er meldt dårlig vær, mye nedbør og svært stor skredfare i området mandag ettermiddag.

Opprydningsarbeid vil starte først etter at geolog har vurdert området som trygt å bevege seg inn i.

Bane Nor anbefaler de reisende å følge med på Vys nettside for oppdatert informasjon om sin reise.

