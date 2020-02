Tog fra Oslo til Bergen måtte snu etter stort snøras

Snøraset gikk nær Myrdal.

RAS: Et stort snøras skaper togproblemer nær Myrdal. Foto: Sondre Larsen Hirth

– Det har gått et stort snøras som gjør at trafikken mellom Myrdal og Finse er stengt. Det blir gjort en ny vurdering klokken 12 tirsdag, sier pressevakt Liv Tone Oterholt i Bane NOR.

I mellomtiden vil det bli satt opp alternativ transport på strekningen. Oterholt anbefaler de reisende å følge med på Vy sine nettsider.

STANS: Vy sier at de evaluerer situasjonen etter snøraset. Foto: Sondre Larsen Hirth

Vy opplyser at i tillegg til toget fra Oslo som har snudd, har et annet tog stoppet på Voss.

– Vi innhenter detaljene og venter på mer informasjon, sier pressevakt Gina Scholz i Vy.

