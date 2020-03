Over 70 personer i Bergen i hjemmekarantene

Her er rådene til elever og barnehagebarn.

Marta Mjeldheim, avdelingsleder for sykepleierne på legevakten, viser hva man gjør når pasienter kommer dit. 70 personer var søndag kveld i hjemmekarantene. Foto: Marita Aarekol

Ved 18-tiden søndag kveld sendte Bergen kommune ut «Råd til innbyggerne i Bergen etter vinterferien». Den omhandlet det nye koronaviruset, og smitte av det.

I pressemeldingen kommer følgende frem:

Totalt 6 personer er bekreftet koronasmittet i Bergen

Over 70 personer er satt i hjemmeisolasjon

17 nye personer er testet ved Bergen legevakt søndag

I tillegg er fire husstander i karantene på Askøy, opplyser konstituert kommuneoverlege Elisabeth Stura ​i Askøy kommune.

Fakta Fakta om det nye koronaviruset Folkehelseinstituttet definerer følgende områder med vedvarende spredning: Kina, Hongkong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia, altså Nord-Italia.

En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen.

Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.

Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke.

Verdens helseorganisasjon (WHO) betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

Folkehelseinstituttet har bedt norske helsemyndigheter om å forberede seg på en alvorlig epidemi. Kilder: Folkehelseinstituttet og NTB Les mer

– Jeg oppfordrer alle innbyggere i Bergen til å vektlegge god håndhygiene og holde seg hjemme fra jobb, studier og liknende dersom de er syke, uttaler etatsdirektør i etat for helsetjenester Brita Øygard i pressemeldingen.

Både Vestland fylkeskommune og Bergen kommune har kommet med råd til elever og barnehagebarn. Under følger en oppsummering:

Dette må videregående elever vite:

Bjørn Lyngedal er fylkesdirektør opplæring i Vestland fylkeskommune. Tidligere var han rektor ved Amalie Skram videregående skole i Bergen sentrum. Foto: Odd Mehus (arkiv)

1. Bør videregåendeelever bli hjemme?

Ved 16-tiden søndag gikk Vestland fylkeskommunen ut med følgende melding til 22.689 elever i Vestland fylkeskommune:

«Har du den siste tiden vært i område med koronasmitte eller i kontakt med noen som var smittet og selv har symptomer på smitte, anbefaler vi i at du tar hjemmeisolasjon og kontakter fastlegen pr. telefon».

Ifølge direktør for opplæring Bjørn Lyngedal i Vestland fylkeskommune, betyr det at elever som (1) kjenner seg symptomfrie, (2) ikke har vært i Kina, Hong – Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og eller Nord-Italia og (3) ikke har vært i kontakt med smittede, kan komme på skolen som normalt.

2. Hva gjør elevene dersom de kan være smittet og føler seg syke?

– Man kontakter fastlegen pr. telefon, og så kan legen sykmelde eleven uten oppmøte. Det er beskjed fra fylkeslegen til fastlegen hvis det er mistanke om korona, sier Lyngedal.

3. Trenger elevene dokumentasjon?

– Dette går på tillit, begynner Lyngedal.

Og legger til:

– Så lenge det er registrert hos legen, tenker vi at det er godt nok.

4. Får elevene gyldig eller ugyldig fravær hvis man holder seg hjemme?

I videregående skole er det en grense på ti prosent udokumentert fravær pr. fag. Ved sykdom må man ha gyldig dokumentasjon, som for eksempel legeerklæring.

Elever vil få gyldig fravær.

5. Må elevene gjøre skolearbeid?

– Hvis noen må i hjemmeisolasjon, er det jo en utfordring. Men det er bra med internett i slike situasjon, man kan få gjort mye selv om man er hjemme, sier Lyngedal.

Dette må barne- og ungdomsskoleelever vite:

De offentlige skolene i Bergen kommune åpner som vanlig etter vinterferien. Det opplyser Bergen kommune søndag kveld. Foto: Rune Sævig (arkiv)

– Vær særlig oppmerksom på symptomer hvis man har vært på ferie og vask hendene ofte, sier direktør for etat for skole Marius Arnason Bøe i Bergen kommune.

Det er ifølge han oppsummeringen kommunens informasjonsskriv som er publisert på fire forskjellige språk.

I skrivet kommer det tydelig frem at også følge rådene fra Folkehelseinstituttet.

Det er for øyeblikket ikke gitt råd om å begrense vanlig aktivitet for friske personer. Dette innebærer at barnehager og skoler holdes åpne.

Elever i grunnskolen som har vært i områder med vedvarende koronasmitte (se faktaboks) trenger ikke holde seg hjemme hvis de er friske.

Her er rådene som gjelder grunnskolen:

Skjerpet fokus på hygiene. Foreldre bør minne barna sine på regler for god håndhygiene og holde barna hjemme fra barnehage og skole når de er syke.

Barn bør minnes på at de ikke bør ta seg for mye til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender når du er ute blant folk.

Husk at også mobiltelefonen kan være en smittekilde.

Friske barn som har vært i områder med vedvarende smitte, kan gå i barnehage og på skolen som normalt.

Ved det minste tegn til feber eller luftveisinfeksjon, skal de holdes hjemme, og legevakten kontaktes for testing. Mål gjerne temperaturen på morgenen ved tvil.

Det kan også kan være lurt å snakke med barna og gi faktabasert kunnskap om sykdommen for å unngå unødige bekymringer.

Dette må barnehageforeldre vite:

«Mange barn kan imidlertid bli redde når de hører om koronavirus. Det er viktig at foreldre snakker med barna og gir faktabasert kunnskap om sykdommen og opplæring i god håndhygiene» skriver Bergen kommune i et informasjonsskriv. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Informasjonsskrivet som gjelder for grunnskolene i Bergen kommune, gjelder også for barnehagene i kommunen. De holder åpent som vanlig, og de samme rådene som for grunnskolen er gjeldende.

Det bekrefter direktør for etat for barnehager Mimi Bjerkestrand i Bergen kommune.

– Vi vil følge situasjonen nøye, og komme ut med ny informasjon dersom det er nødvendig, sier Bjerkestrand.

Bergen kommune har opprettet en egen informasjonstelefon om for spørsmål vedrørende det nye koronaviruset: 55 56 77 00.

