26 av 30 døde var sykehjemsbeboere

Tirsdag passerte Bergen 30 koronadødsfall. 26 av disse var sykehjemsbeboere.

Metodisthjemmet i Stemmeveien på Årstadvollen har mistet 16 av 46 beboere. Foto: Bjørn Erik Larsen

23. mars døde en eldre kvinne av covid-19 på Haukeland universitetssjukehus. Kvinnen var det første dødsoffer i Bergen og det ellevte i Norge.

I ukene som fulgte har ytterligere 29 bergensere mistet livet på grunn av koronaviruset. Nesten alle har vært sykehjemsbeboere, viser oversikten Bergens Tidende har utarbeidet.

Snittalder 86 år

Frem til 5. mai var snittalderen på ofrene 86 år. 13 menn og 16 kvinner var døde til da.

Det siste dødsfallet så langt ble meldt 5. mai. Vedkommende var sykehjemsbeboer, men kommunen har ikke gitt ytterligere detaljer om alder og hvilket sykehjem han eller hun bodde på.

Til sammen 26 av 30 døde har altså vært sykehjemsbeboere.

På Haukeland har det vært to dødsfall, pluss at en pasient fra Haukeland døde 16. april etter overføring til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

På Haraldsplass har det vært to dødsfall. Et av dem var en beboer som var innlagt fra Metodisthjemmet.

Statistikken til Bergens Tidende over dødsfall i Bergen har de siste to ukene vist et dødsfall for mye. Dette fordi en beboer fra Metodisthjemmet som døde på Haraldsplass, var rapportert dobbelt.

Først Gullstøltunet

Første bølgen med covid-dødsfall på sykehjem kom på Gullstøltunet, som fra 29. mars til 5. april mistet fem beboere. På samme avdeling var ytterligere to beboere smittet.

Etter tunge uker kom det gode nyheter fra Gullstøltunet 20. april.

– Nå er vi helt smittefri. Det har vært noen tøffe tak, så dette er veldig gledelig, sier styrer Eva Maria Lim.

Styrer Eva Maria Lim og beboer Dagmar Toft møtte pressen ute i solen da Gullstøltunet var erklært smittefritt. Foto: Ørjan Deisz

To dager etter feiret Dagny Toft (89) friskmeldingen med en iskrem i solen.

– Jeg har ikke vært så veldig syk. Men det var kjedelig å bare være på rommet, rapporterte hardhausen.

Like etter det siste dødsfallet på Gullstøltunet, var det flere dødsfall på Betanien sykehjem. Der mistet tre beboere livet på grunn av covid-19 i løpet av to dager.

Hardest rammet

10. april kom første dødsfall på Metodisthjemmet. Ingen andre norske sykehjem er hardere rammet enn det vesle sykehjemmet i Stemmeveien som drives av Metodistmenigheten.

Av 46 beboere har 16 mistet livet.

Overlege og infeksjonsmedisiner Bård Kittang fra enhet for sykehjemsmedisin i Bergen kommune gjorde en medisinsk vurdering på Metodisthjemmet 15. april.

Samme dag var det to dødsfall på sykehjemmet. Den faste sykehjemslegen var satt i karantene.

Overlege Bård Kittang hasteflyttet 12 smittede pasienter fra Metodisthjemmet. Foto: Eirik Brekke

– Jeg skjønte raskt at her måtte noe gjøres. Bemanningen ved sykehjemmet var begrenset. De ansatte som fremdeles var på jobb, var svært slitne etter å ha jobbet nærmest døgnet rundt i to uker. De slet med å få endene til å møtes, sa Kittang.

Flyttet vekk syke

Kittang valgte å flytte 12 av de syke beboerne til covid-19-avdelingen ved Fyllingsdalen sykehjem og til koronaklinikken i Helsehuset.

To dager etter besøket til Kittang besluttet fylkeslegen å granske forholdene på Metodisthjemmet. Bakgrunnen var et bekymringsmelding. Personen som varslet beskriver «katastrofale tilstander» både når det gjelder oppfølging av pasientene, mangel eller feilbruk av verneutstyr, og at de ansatte er fullstendig overarbeidet.

Fylkeslegens tilsynsrapport blir offentlig torsdag.

Onsdag ble det kjent at fylkeslegen åpner nok et tilsyn mot Metodisthjemmet etter varsel fra en pårørende.

– Sykehjemsansatte bærer største byrden

Professor Bettina Husebø ved UiBs Senter for alder- og sykehjemsmedisin var tidlig ute med å påpeke at det er ansatte på sykehjem som bærer den største byrden i koronapandemien.

– Eldre med sammensatte sykdommer og demens er spesielt utsatt, og smitteoverføring på en sykehjemsavdeling er fryktet, sa Husebø i et intervju med Bergens Tidende.

– Det er ikke så lett å isolere beboerne. 80 prosent av pasientene har demens og forholder seg ikke til reglene for smittevern. Du kan ikke forklare at de skal vaske hendene og holde avstand.