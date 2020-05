De ukjente politiagentene

Dette er en skisse over Herdla fra 1944. Herdla var EB sitt viktigste mål i Nordhordland og gruppen hadde flere agenter som drev spionasje mot flyplassen og de tyske anleggene. Hovedagenten var Thorvald Halvorsen som var bosatt på Herdla. Foto: Statsarkivet i Bergen

Politimenn i Bergen organiserte under krigen en hemmelig gruppe, med et strengt taushetsløfte om at deres virksomhet aldri skulle bli kjent.