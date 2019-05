Pasienten ble bitt av en hund for to måneder siden og har blitt gradvis dårligere.

Helse Førde fikk lørdag analysesvar fra Sverige på prøvene fra pasienten som er innlagt på Førde sentralsykehus.

Pasienten ble bitt av en hund under en ferietur i Sørøst-Asia for to måneder siden, og har blitt gradvis dårligere, står det i pressemeldingen.

Har stadfestet rabies

– Gjennom disse prøvesvarene har vi nå fått stadfestet at diagnosen er rabies, sier fagdirektør Trine Hunskår Vingsnes.

Det var tidligere denne uken at Helse Førde fikk kjennskap til hundebittet.

Fakta: Rabies Rabies, også kalt hundegalskap, forekommer i mer enn 150 land og områder i verden. Verdens helseorganisasjon har beregnet at 50.000-70.000 personer årlig dør av rabies. De fleste tilfellene rapporteres hos barn i Asia (spesielt India) og Afrika. I 99 % av alle tilfellene har den syke vært eksponert for rabiessmittet hund. Rabies har et raskt forløp. Sykdommen debuterer med smerter og ubehag i og rundt bittstedet, samt sykdomsfølelse. Deretter følger uro, depresjon og angstanfall. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

– Vi tar fremdeles alle nødvendige forholdsregler, og fortsetter med smitteverntiltak slik regelverket tilsier og i samråd med Folkehelseinstituttet, sier hun ifølge pressemeldingen.

Torsdag ble det tatt prøver og sendt til analyse i Sverige, ettersom det ikke er noen i Norge som gjør slike analyser.

Alvorlig sykdom

Rabies, som også kalles hundegalskap, er en svært alvorlig virussykdom som angriper nervesystemet, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Ifølge instituttet har ikke rabies blitt påvist hos mennesker på fastlandet i Norge siden 1815.

– Rabies er en virussykdom som smitter mellom dyr, og som kan smitte til mennesker ved bitt. Den er ofte forbundet med hundebitt, klor eller slikk fra et smittet dyr, sa overlege Siri Feruglio ved Folkehelseinstituttet til BT i går.

– Svært sjelden sykdom

Feruglio la til at sykdommen er svært sjelden i Europa, men at det er en del land i verden hvor sykdommen er utbredt.

– Det er et stort helseproblem i noen regioner i fattigere strøk, hvor man ikke har god nok vaksinedekning, sa hun.

Ved mistanke om bitt fra smittet dyr gis det tilleggsvaksinasjon hvis personen er vaksinert fra før. Hvis personen ikke er vaksinert gis det såkalt posteksposisjonell vaksinasjon hvor personen får en større vaksinedose.