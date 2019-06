I anledning Kongeparets besøk på Askøy har gatekunstneren Joy laget en hilsen.

Midt i vannkrisen på Askøy gjør kongeparet visitt, for første gang siden 1600-tallet, opplyser Askøy kommune på sine nettsider.

Torsdag 20. juni seiler Kongeskipet inn til kai like utenfor Herdla. I løpet av oppholdet skal de besøke Herdla museum, hvor det skal holdes folkefest.

Varaordfører Bård Espelid melder fredag kveld at det blir litt endring i planene, skriver Askøyværingen.

– Jeg er blitt informert om at programmet blir lagt litt om, for kongen ønsker å orientere seg om denne saken som er så viktig for Askøy. Dermed blir det nok en liten informering lagt inn i programmet etter ønske fra Kongehuset, sier han til avisen.

– Fint motiv for ettertiden

Gatekunstneren Joy har i anledning besøket laget et bilde på en av steinene på Herdla. Bildet viser en smilende konge, med krone på hodet og med teksten «Helt konge» like ved.

– Dette synes vi er staselig. Det er et fint motiv for ettertiden og det har blitt godt mottatt, sier Gunnar Brynjulfsen, fagleder for kultur og idrett i Askøy kommune.

Han forteller at de har hatt flere kunstnere som har jobbet med kunst på murer og fasader, på fortet på Herdla.

– Da det ble kjent at vi skulle få kongebesøk har Joy vært ute og laget denne fine tegningen. Jeg er ikke sikker på om Kongen og Dronningen vil få sett det, da det er malt på en stein hvor folk gjerne vil stå eller sitte på, men det hadde vært kjekt, sier Brynjulfsen.

Skrevet i stein

Gatekunstneren Joy skriver på sin Facebook-side:

«Siden kongeparet kommer til Herdla med sjalutten sin om bare 9 dager, har eg og tjommien Elvis Persley vært der ute å forberedt litt for dem. Håper Askøy kommune tør å la den vises når sjefen sjøl kommer innom. Han har jo sett omtrent samme før: på canvaset han fikk til bursdagen sin. Når noe er skrevet i stein, skal det jo liksom bli værende mer enn ni dager..»