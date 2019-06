Askøy kommune har satt krisestab på rådhuset. Kokevarsel er sendt ut for hele søndre del av kommunen.

«På grunn av mistanke om smitte via næringsmiddelkjeden, der vannet kan være en av mulighetene til smitte, iverksettes kokevarsel.» Dette skriver Askøy kommune torsdag kveld i en tekstmelding til innbyggerne.

I meldingen står det også at det er registrert flere alvorlige sykdomstilfeller i området.

– Vi begynte å få en del meldinger rundt omkring. Litt i går, flere i dag. Noen våkne sykepleier begynte å telle opp. Da fant de ut at det var en vesentlig opphoping av symptomer på mage- og tarminfeksjon i et begrenset boområde, sier Christian Redisch, kommuneoverlege i Askøy kommune.

Kommunen opplyser på sine nettsider at 50 personer har vært innom legevakten. Syv er sendt til Haukeland universitetssykehus for nærmere undersøkelse.

Fakta: Disse stedene får vann fra Kleppe vannverk Kleppestø til Framo (Alfa Laval) i Florvåg, Kleppe, Øvre Kleppe, Strusshamn, Lønvarden, Follese, Hetlevik, Stongafjellet, Marikoven, Juvikflaten, Horsøy. X

Jan Erik Storebø, Askøyværingen

Syke i flere dager

BT møter naboene Anders Holmberg og Hege Njøten i Tøssedalen ovenfor Kleppestø.

– I dette nabolaget har omtrent alle vært syke, forteller Holmberg.

Njøten, som har to tenåringsdøtre, forteller om et sykdomsbilde med oppkast, diare og en feber rundt 40. Den ene datteren ble syk allerede mandag. Først trodde de det var omgangssyke. I dag fikk de imidlertid melding fra Askøy kommune om at det er registrert flere sykdomstilfeller hos abonnenter tilknyttet Kleppe vannverk, og at vannet må kokes før det drikkes.

– Det er skremmende å få melding nå om at det er kokevarsel, sier Njøten.

Holmberg har barn på henholdsvis 1,5 og 4,5 år.

– Vi har hatt feber og diaré og oppkast. Barna har vært hjemme fra barnehage og vi voksne fra jobb, sier Holmberg.

De to er ikke alene om å ha vært syk de siste dagene. På Askøy kommunes Facebook-sider forteller en rekke innbyggere i det aktuelle området om feber og magesyke.

– Har hatt to syke småbarn i fire-fem dager med oppkast og diaré, har ikke tenkt på vannet som kilde et sekund, «sikkert noe som går».... Har selvsagt pøst på med vann slik man skal når små barn har oppkast, skriver en.

– Her ligger ungene med feber og diare. Har aldri vært med på verre, skriver en annen.

Helge Sunde (arkiv)

Har satt krisestab

Det er nå satt krisestab på Rådhuset. Varselet gjelder for hele søndre delen av kommunen.

– Symptomene er magesmerter, diaré og feber. Alle abonnenter skal koke vannet før det drikkes. Generell hygiene (håndvask) er viktig, skriver kommunen på sine nettsider.

– Folk har vært syke i flere dager. HVorfor kommer kokevarsel først nå?

– Det er fordi det er først i dag at vi har oppdaget at det er flere fra samme området. Det var i dag opphopningen kom, og som gjorde at vi begynte å systematiserere, sier kommuneoverlege Christian Redisch.