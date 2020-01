Dødsbrannen: Dette apparatet skal ha ført til at brannen startet

Politiet går ut med hvilket apparat de mener det var elektrisk feil med.

GRANSKET: Kripos og kriminalteknikere fra Vest politidistrikt jobbet inne i og utenfor huset i Ytrebygda mandagen etter brannen. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Fire personer omkom etter brannen i Ytrebygda i Bergen lørdag 4. januar i år.

Det var moren Malak Hauro (41) og døtrene Norjan Othman (14), Rouhlat Othman (9) og Norjin Othman (7) som mistet livet.

Faren og to sønner står igjen.

OMKOM I BRANN: Norjan Othman (14), Rouhlat Othman (9), Norjin Othman (7) og Malak Hauro (41) mistet livet i brannen i Ytrebygda. Foto: Privat

Skotørker

Sist uke fortalte politiet hva de mener er brannårsaken: elektrisk feil på et apparat i vaskerommet i første etasje.

Nå går Vest politidistrikt nærmere inn på hvilket apparat det gjelder. De har ikke villet gjøre det før av hensyn til behovet for nærmere analyser og avklaringer.

I en pressemelding sendt ut mandag heter det: «Undersøkelsene omkring brannårsak er ikke sluttført, men alt tyder på at brannen skyldes elektrisk feil på en skotørker plassert i vaskerommet i husets 1. etasje.»

Politiet opplyser at videre undersøkelser skjer i samarbeid mellom Vest politidistrikt, Kripos og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Nye tørkere av samme merke og modell vil også bli undersøkt for å avklare om det kan være en produksjonsfeil, heter det.

Nøyaktig merke og modell vil politiet ikke gå ut med nå. «Dersom det viser seg at det er en produksjonsfeil, vil informasjon om dette komme via DSB», fremgår det av meldingen fra Vest politidistrikt.

LYS: Naboer og venner tente lys foran familiens bolig i Ytrebygda. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

– Koblet til strøm

– Vet dere om tørkeren var i bruk?

– Det jeg kan si, er at den var koblet til strøm. Men om den var i bruk eller ikke, er noe av det vi jobber videre med å sjekke. Det er en elektrisk feil inne i apparatet det er snakk om.

– Så den kunne ha forårsaket brann uten å ha vært påslått?

– Det er også et spørsmål som gjenstår. Pr. nå kan vi ikke svare på dette, siden vi ikke vet om den var på eller ikke. Det er også grunnen til at vi undersøker apparater av samme merke og modell, for å kunne vurdere hvordan de oppfører seg.

– Kan dere si mer om feilen?

– Det kan vi ikke svare på nå.

– Vet du om det er en mye solgt skotørker?

– Jeg kan ikke svare på det. Dette er noe av det som følges opp av DSB.

Seks personer hentet ut

Seks personer ble hentet ut av huset, to voksne og fire barn, og alle ble sendt til Haukeland etter brannen. Fire av dem var bevisstløse og tilstanden var kritisk da de ble sendt til sykehuset.

Politiet har tidligere poengtert at det ikke ble registrert avvik av betydning for den formentlige brannårsaken ved en el-kontroll som BKK hadde i boligen i februar 2019.

