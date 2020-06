Familieselskapet på Os er havnet i koronaklemme. Nå setter de sin lit til grenseåpning i august.

Leif Erik Fjellvang (80) startet Os reisebyrå for 38 år siden i denne kjellerleiligheten. Siden 1. april har datteren Kjersti Fjellvang, som nå er daglig leder, holdt til i samme lokaler. Foto: Ørjan Deisz

Reisebyråer landet rundt kjemper for livet. Kjersti Fjellvang har flyttet byrået hjem til far for å kutte kostnader.