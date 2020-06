Da denne varebilen ble stoppet, måtte politiet rykke ut

– De måtte lesse av alt de hadde i bilen.

Denne varebilen ble stoppet i en kontroll av Statens vegvesen fredag morgen i 9.30-tiden. Foto: Statens vegvesen

Det sier overingeniør i Statens vegvesen, Inge Hellebust. Fredag morgen gjennomførte de en kontroll ved Beinasteden i Øygarden, og fattet fort mistanke til denne varebilen.

– Vi ser det på bilen med en gang om den er for tung. Så kontrollerer vi den, og veier bilen ved mistanke om overvekt, sier Hellebust.

Håndverkerne måtte tømme varebilen for takstein. Foto: Statens vegvesen

Ifølge Hellebust er dette en varebil som har lov til å veie 3500 kilo med last. Denne veide 4300 kilo.

– Hadde kjøpt seg takstein

Det betyr at den hadde 800 kilo med overlast. Det er ikke hver dag vi ser biler med så mye ekstra, sier han og legger til:

– Det var en polskregistrert varebil med polske håndverkere som hadde kjøpt seg noe takstein. Det er tunge ting. Og du klarer å lesse mye inn i en sånn varebil.

Statens vegvesen anmelder forhold til politiet dersom overlasten er på mer enn 500 kilo.

– Hvis det er en norsk bil, politianmelder vi i etterkant. Men siden denne varebilen var fra utlandet, er det politiet som må ta seg av saken og en jurist som må avgjøre hvor mye de må betale.

Politioverbetjent Sven Erik Midthjell forteller at det ikke er fastsatt noe beløp ennå.

– Men den hadde 800 kilo med overlast. Det var jo litt mye, sier Midthjell.

Politioverbetjent Sven Erik Midthjell. Foto: Ronald E. Hole (arkiv)

– Gebyr på 9700 kroner

Politiet rykket ut, og beholder papirene til håndverkerne har gjort opp for seg. Politiet har også opprettet sak på forholdet.

– De måtte lesse alt ut av bilen, sier overingeniør i Statens vegvesen, Inge Hellebust.

Denne morgenen stoppet kontrollørene fra Vegvesenet også en lastebil som var altfor tung. Lastebilen var lastet med stein og grus.

– Vi så at det var for tungt for de to siste boggiakslene. Det viste seg at den veide 33,1 tonn. Lovlig vekt er 32 tonn. Han fikk et gebyr på 9700 kroner, sier Hellebust.

– Hva er en boggiaksle?

– Hvis du har en lastebil, så har den et forhjul som styrer og to hjul som står tett sammen bak. De som står tett sammen bak, kalles for en boggi. Til sammen kan det være 19 tonn på de akslene. Denne lastebilen hadde 21,2 tonn på dem, sier Hellebust.