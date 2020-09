Vestlandet har en våt uke i vente: – Høsten har ankommet

– Dropp paraplyen, det blir regntøy som gjelder, sier meteorologen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det blir en våt helg på Vestlandet. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

– Vi har nok brukt opp det fine være for denne uken, sier meteorolog ved Meteorologisk institutt, Geir Ottar Fagerlid.

Torsdag beveget det seg et stort grått skybilde, med gode mengder nedbør, inn over Vestlandet.

Fagerlid forventer at man vil kunne måle mellom 30 20 og 30 milliliter med nedbør i løpet av dagen.

Likevel blir torsdagen bare en smakebit på det helgen har i vente.

Ikke paraplyvær

– Både fredag og lørdag vil vi nok se opp mot 50 milliliter med nedbør i ytre strøk, forteller meteorologen.

Bygene vil stort sett gå i ett, og begge dagene vil ha lite oppholdsvær.

– Hvis du ønsker å holde deg tørr, er nok gummistøvler og regntøy det beste valget. Regnet vil nok være såpass kraftig at det vil sprute opp, og da hjelper det lite mer paraply, sier Fagerlid.

Har man planer om uteaktiviteter, anbefaler meteorologen å ta det på søndagen.

Da vil man fortsatt oppleve byger, men det vil være lengre perioder med oppholdsvær.

Høsten har kommet

Bygene kommer av et lavtrykk fra Atlanterhavet som har med seg mye nedbør. Det har også med seg mildere temperaturer.

– På torsdagen vil temperaturen ligge på maks 17 grader, men til helgen vil den nok synke til mellom 14 og 15 grader, sier meteorologen.

Han forteller at september er en dårlig måned for Vestlandet med tanke på lavtrykk, og at det allerede tyder på at det er det vi vil se neste uke også.

– Nå har høsten uten tvil ankommet Vestlandet, forteller Fagerlid.