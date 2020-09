Ble så meningsløst ble revet bort

Jann Atle Jensen døde 17. august, 46 år gammel.

Jann Atle var alltid parat til å rykke ut, alltid klar med geniale løsninger på avanserte problemstillinger, alltid tydelig i talen. Foto: privat

Takk! Det var det siste ordet Jann Atle sa til meg. Han hadde akkurat fått vite at han skulle få en ekstra lønnsutbetaling på noen få tusenlapper, fordi han for n’te gang hadde måttet avbryte ferien for å rykke ut til et skred.

Det er sånn vi først og fremst vil huske Jann Atle. Alltid parat til å rykke ut, alltid klar med geniale løsninger, alltid tydelig i talen.

Når det har gått et ras eller har falt ned en stein står det gjerne i avisen at «geolog er på vei». Det kunne like gjerne stått «Jann Atle er på vei», enten det var NSB, vegvesenet, huseiere eller kommuner som trengte bistand.

Etter demningsbristen i Munkebotn var Jann Atle tidlig på plass for å vurdere skadene vannet hadde gjort. Den gangen var det bare materielle skader, men Jann Atle har også vært involvert i dødsrasene på Hatlestad Terrasse og i Hetlebakken.

Naturen kan være nådeløs, men Jann Atle gjorde den litt tryggere.

Her er geolog Jann Atle Jensen på jobb for å vurdere skredfaren ved Løvstakken. Foto: BT

Bryggen i Bergen hadde heller ikke vært den samme uten ham. Den hadde i alle fall vært langt mere skakk, hvis ikke Jann Atle hadde brukte de siste 20 årene til å finne årsakene til de gamle setningsskadene, rette opp disse og forhindre nye.

Med inngående kjennskap til grunnforholdene i Bergen sentrum mente Jann Atle at Bybanen mot Åsane burde legges i en tunneltrasé bak Bryggen.

Jann Atle kjente sin verdi og var flink til å ta betalt av de store kundene våre. Men han hadde han også et stort hjerte og jobbet mange timer gratis for «den lille mann». Eller for kolleger som «bare» trengte litt hjelp.

En skjev mur, en vrang nabo, en eller annen urettferdighet – Jann Atle kjente loven, og var klar til å hjelpe med strategi, brevskriving og «parkering» av motparten – eller «partering» som han kanskje ville sagt selv med et lunt flir.

For selv om han ofte kunne både se og høres morsk ut, så var Jann Atle en stor humorist. Hverdagen sammen med ham har i alle år vært preget av ironiske kommentarer og eklatante ordspill med tvetydig eller dobbel bunn.

Her viser Jann Atle Jensen hvordan han vil ha Bybanen i tunnel gjennom sentrum i Bergen. Foto: Alice Bratshaug

For noen år siden ble Jann Atle sammen med sin kollega Unni. For oss i Multiconsult så blir det derfor dobbelt trist når Jann Atle nå så meningsløst ble revet bort.

Vi vet hvor godt de passet sammen, vi vet hvor bra de hadde det sammen, og vi vet hvor mye de hadde gledet seg til å flytte inn i nybygd hus.

Da jeg fikk den uvirkelige beskjeden sent om kvelden, så gjorde jeg det samme som jeg tror Jann Atle ville ha gjort. Jeg gikk på kontoret.

Jann Atle har alltid jobbet mye, og uansett når vi andre har vært innom så har det vært lys på kontoret hans. Den kvelden var det mørkt på kontoret. Det gjør vondt å vite at det er noe vi må bli vant til.

På vegne av Multiconsult,

Øyvind Høvding