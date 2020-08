Derfor fløy jagerflyene over Bergen mandag

– De har ikke brutt lydmuren eller fløyet for lavt, sier kommunikasjonssjef Stine Barclay Gaasland i Luftforsvaret.

Mandag fløy to jagerfly over bergensområdet.

Flere lesere har reagert på lydnivået og lurt på hvorfor de fløy så lavt. Men oberstløytnant Stine Barclay Gaasland, som er kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, sier at det ikke stemmer.

– Vanlig treningstur

– Dette er to F16-fly, som er stasjonert i Bodø, som har vært på en vanlig treningstur sørover. De har fløyet i en høyde på 1000 fot, og det er ikke kjempelavt, sier hun.

Kommunikasjonssjefen har en teori på hvorfor bergenserne likevel reagerer.

– Helt normalt

– Hvis befolkningen ikke er så vant til F16-fly, så kan dette oppleves som høyt og lavt selv om det er helt normalt.

– Hvor lavt kan jagerfly fly?

– Vi kan ikke fly lavere enn 1000 fot over bebygget område, så dette er innenfor regelverket. De to F16-flyene er en del av beredskapen for å forsvare Norge. Fra 2022 vil de bli erstattet med F-35, sier Gaasland.

– Skal jagerflyene øve mer over Vestlandet fremover?

– Vi har alltid pågående treningsaktiviteter, men det er ikke noe som er planlagt nå, sier kommunikasjonssjefen i Luftforsvaret.