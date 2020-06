Avduket de nye søylene på Torgallmenningen

Bård Breiviks siste verk ble avduket fredag formiddag.

Bård Breiviks stålsøyler er endelig synlige på Torgallmenningen. Foto: Rune Sævig

I januar ble de siste av stålsøylene designet av Bård Breivik reist opp på Torgallmenningen.

Frem til fredag sto søylene tildekket, men i dag kunne bergenserne se det nye designet for første gang.

På slaget tolv spredte lyden av en trompet seg over plassen, og Lars Breivik, broren til Bård Breivik, dro av trekket på den siste søylen.

– Bård ville det skulle bli noe storslagent for Bergen, og det er vakkert å se alle søylene på plass, sier Petter Andreas Larsen.

Fra 3D-modell til søyle

Petter Andreas Larsen foran den siste søylen som ble avduket. Dette var også en av søylene han og Bård Breivik jobbet med et par dager før Breivik døde. Foto: Aurora Berg

Larsen jobbet sammen med Breivik i en årrekke, og hadde ansvar for å lage 3D-modeller av de nye stålsøylene til Torgallmenningen.

– Bård var så inspirerende, og flink til å bruke meg i arbeidet sitt, at jeg strakk meg lenger enn det jeg ville gjort for noen andre, forteller Larsen.

3D-modellene han og Breivik laget ble sendt til Kina og ble til søylene man i dag kan se på Torgallmenningen.

De gamle søylene av granitt var også designet av Breivik, men måtte byttes ut da det ble oppdaget riss i søylene i 2002.

Feiret med konjakk

Tor Benjaminsen utbringer en skål for Bård Breivik. Foto: Aurora Berg

I 2014 ble Breivik diagnostisert med uhelbredelig kreft, og rakk akkurat å fullføre prosjektet før han døde 10. januar 2016.

– Tre dager før han døde gjorde vi de siste finjusteringene på søylene og skjønte at vi hadde alle søylene og var ferdige. Bård fikk en slags ro over seg og tok frem en liten flaske konjakk, sier Larsen.

Konjakkflasken hadde han fått av lege Jørgen Skavlan, og sammen delte duoen konjakken, selv om Breivik egentlig ikke hadde lov til å drikke.

Da den siste søylen på Torgallmenningen ble avduket, ble det feiret i Breivik sin stil – med en shot konjakk.

Nesten ferdig

Tor Benjaminsen i Størksen Rustfri Industri AS, har hatt ansvar for oppfølging av produksjonen av stålsøylene i Kina og sørget for montering av kunstverket.

– På grunn av koronasituasjonen får vi ikke gitt bergenserne den festen de fortjener. Derfor er vi blitt enige med kommunen om å avduke søylene nå, og så ha en fest når det passer seg, sier Benjaminsen.

Selv om søylene er avduket, er ikke prosjektet helt ferdig. Mandag begynner arbeidet med å legge på et nytt glasstak over søylene.

– Hvis alt går etter planen vil alt være klart om fem uker, forteller Benjaminsen.