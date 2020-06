Bekymret for sikkerheten: – Jeg får telefoner fra bussjåfører som er redde

Bybusser er bygget på billigst mulig måte, og gir ikke god nok sikring rundt sjåføren, mener tillitsvalgt i Tide, Kenneth Sveen.

En 57 år gammel bussjåfør omkom i ulykken på Sørås. Flere bussjåfører etterlyser bedre sikring i bussene. Foto: Ørjan Deisz

– Vi er bekymret over den svake sikkerhet rundt sjåførene i rutebussene, sier Sveen.

Som tillitsvalgt i Tide buss er han flere ganger blitt kontaktet av kolleger som reagerer på dårlig sikring i nye busser.

– Jeg får telefoner fra bussjåfører som er redde. Når man ser bilder av busser som er knust etter ulykker, kan man forstå det, sier Sveen.

– Laget på billigst mulig måte

Sveen forteller at rutebussene som kjører i byer har lavere sikkerhetskrav enn turbusser og andre tunge kjøretøy.

Tirsdag ble kollegaen hans alvorlig skadet i kollisjonen i Steinsvikvegen. Fredag ble det klart at den 57 år gamle bussjåføren omkom som følge av skadene.

Personbilen som var involvert i ulykken på Sørås ble totalskadet i sammenstøtet. Foto: Ørjan Deisz

Intervjuet med Sveen ble gjort før dødsbudskapet kom.

Etter ulykken har den tillitsvalgte fått mange reaksjoner fra andre bussjåfører.

– Det har vært reaksjoner, og flere har ringt for å si at nå må vi gjøre noe, sier Sveen.

Kenneth Sveen er hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet i Tide buss AS. Foto: Privat

Han trekker og frem ulykken der en bussjåfør mistet livet etter en frontkollisjon med en annen buss, i Ullensaker i 2017.

I Havarikommisjonens rapport etter ulykken heter det at skadeomfanget ble påvirket av lav kollisjonssikkerhet på bussene.

– Skyss må stille strengere krav

Sveen er bekymret for at flere liv kan gå tapt, dersom ikke kravene skjerpes.

Han mener Skyss og andre kollektivtilbydere burde stille strengere sikkerhetskrav til nye busser i sine anbud.

– De nye bussene er laget på billigst mulig måte, fordi Skyss og andre tilbydere vil ha lavest mulig pris. Dersom man skal ha høyere sikkerhet for sjåførene, koster bussen mer. Spørsmålet er hvem som skal ta denne utgiften, sier Sveen.

Han mener busselskapene ikke kan ta kostnaden på egen hånd, uten å risikere å tape fremtidige anbudsrunder.

– Den enkleste løsningen er at vi må få Skyss og andre tilbydere til å kreve høyere sikkerhet når det lyses ut anbud i fremtiden, sier Sveen.

– Løser ikke problemet alene

Den samme løsningen er innført i Oslo av Ruter, etter anbefaling fra Havarikommisjonen.

I et nytt anbud for buss i Oslo Syd er det satt krav til kollisjonsbeskyttelse for sjåførene, på linje med kravene for lastebiler.

Sveen understreker at dette alene ikke vil løse problemet, siden anbud på busser som nylig er bestilt, kan ha en varighet på opp mot ti år. Da er det potensielt lenge til nye, sikrere busser kommer på veien.

– Det bør monteres stålbjelker rundt føreren på de bussene vi allerede har, men noen må betale den regningen, sier Sveen.

Flere bussjåfører etterlyser bedre sikring rundt bussjåførene etter ulykken på Sørås. Foto: Ørjan Deisz

– Sitter utsatt til

Også Marit Engeseth, tillitsvalgt for Tides sjåfører i Bergen sør, mener at bussjåførene sitter for utsatt til.

Hun påpeker at bussene som brukes er EU-godkjent, men stiller spørsmål ved om det er godt nok.

– Det er en pågående diskusjon om sjåførene sitter godt nok sikret. Men dette er det internasjonale regler som regulerer. Jeg vet at både arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger arbeider opp mot norske myndigheter, sier Engeseth.

Hun presiserer at hun ikke kjenner til den konkrete ulykken utover det hun har lest i mediene.

Tide: – Venter på konklusjonene

Bussen som var involvert i ulykken er en Iveco 2019-modell. Vekt med fører er 11.550 kg, ifølge Tide.

Kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal i Tide sier de vil vente på konklusjonene fra etterforskningen før de kommenterer noe rundt sjåførens sikkerhet.

Generelt opplyser hun at bussene er ulike avhengig av hvor de skal brukes: I distriktene brukes ofte såkalte normalgulvsbusser der sjåføren sitter høyere, mens det i byer og tettsteder gjerne er busser med såkalt lavgulv eller laventré.

Frønsdal viser til at de internasjonale reglene oppfyller dagens krav, men at det pågår arbeid internasjonalt «på tvers av aktører i næringen som jobber for økt sikkerhet».

– Vi i Tide er fortsatt sterkt preget av denne hendelsen og våre tanker er hos de berørte og deres pårørende, skriver Frønsdal i en e-post.

Skyss: – Vurderer strengere krav

Skyss vurderer nå å endre sikkerhetsstandarden etter ulykken på Sørås.

– Frem til nå har vi fulgt regelverket som finnes. Vi følger busstandarden Bus Nordic som igjen følger EU-regelverket, sier Målfrid Vik Sønstabø, direktør i Skyss/Kringom.

Direktøren påpeker at EU-regelverket har en høyere sikkerhetsstandard for lastebiler enn for busser, og sier at hun tar til etterretning at Ruter har valgt å kreve høyere sikkerhet for bussene når det lyses ut anbud i fremtiden.

– Det er også noe vi er nødt til å vurdere gitt det som har kommet frem de siste årene, sier direktøren.

Hun legger til at sikkerhetsanstaltene rundt sjåførene er mangelfulle.

– Vi må vurdere om vi skal følge Ruter, hvis det ikke skjer endringer i regelverket. Det er en svært alvorlig situasjon når du ser hvordan bussen ser ut. Vi forstår at sjåførene opplever usikkerhet på arbeidsplassen, sier Sønstabø.