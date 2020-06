Sau i Byfjellene måtte avlives etter hundeangrep

Bondefamilien kommer med innstendig bønn til hundeeiere.

Slik så sauen ut etter det brutale angrepet. Foto: Privat

Onsdag klokken 13 fikk sauebonde Henriette Hjortland (24) beskjed av politiet om at en av hennes sauer hadde blitt angrepet av en hund i Byfjellene.

Sauen hadde store skader under halsen og i kjevepartiet.

– Den var rett og slett maltraktert, sier Hjortland.

Skadene var så store at sauen måtte avlives. Det etterlatte lammet ble fraktet bort til gården.

Her fraktes lammet bort av Hjortland-familien. Foto: Privat

Roser hundeeieren

24-åringen ble møtt på stedet av hundeeieren, en annen kvinne i 20-årene.

Hundeeieren hadde ifølge Hjortland hunden sin i bånd, men den skal ha klart å rive seg løs. Eieren varslet politiet kort tid senere.

Hjortland-familien forteller at det vil bli en erstatningssak mot hundeeieren, men at de ikke kommer til å anmelde.

– En hundeeier som opptrer sånn som kvinnen i dag, bør få et lite pluss i margen, for de kan spare mye dyrelidelser.

Sauen måtte avlives av dyrevelferdsmessige hensyn, forteller familien. Foto: Privat

Ber hundeeiere være oppmerksomme

Ifølge Hjortland er det 1200 sauer ute i Byfjellene i beitesesongen. Uoppmerksomme hundeeiere som ikke har hundene sine i bånd, er et stort problem, ifølge 24-åringen.

I Bergen kommune skal hunder holdes i bånd der husdyr beiter i perioden 1. april til 31. oktober.

Både Hjortland og hennes far forteller at de utallige ganger har varslet hundeeiere om båndtvangen, uten at problemet har avtatt.

Nå ber familien hundeeiere om å overholde båndregelen.

– Er uhellet ute, gi beskjed og ikke gå ifra dyret. Det kan bidra til å bedre forholdet mellom bønder og turgåere, sier hun, og legger til:

– Det klarte hundeeieren i dag.