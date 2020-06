Oslo-byråd vil bli stortingsmann fra Hordaland

Arild Hermstad vil prøve seg på nytt som førstekandidat for MDG i Hordaland. – Det er her det er naturlig for meg å stille, sier nestlederen.

MDG-nestleder Arild Hermstad er for tiden vikar som byråd i Oslo. Men neste år vil han bli stortingsmann fra Hordaland, hvis partiet og velgerne sier ja. Foto: Heiko Junge

Hermstad er bergenser, men har bodd lenge i Oslo. Han var en av to nasjonale talspersoner i Miljøpartiet de Grønne fra 2018 fra 2020, og på det digitale landsmøtet i april ble han nestleder i MDG.

Nå varsler han at han ønsker å være partiets toppkandidat fra Hordaland i stortingsvalget neste år, som han også var i 2017.

– Jeg har hele tiden sagt at det er her det føles naturlig for meg å stille. I 2017 lyktes vi ikke helt, men nå tror jeg partiet har tatt nye steg og jeg er klar for å representere Hordaland på Stortinget, sier Hermstad.

Byråd-vikar i Oslo

Samtidig fungerer Hermstad nå som byråd for miljø og samferdsel i Oslo, der han er vikar for Lan Marie Berg.

– Enkelte vil kanskje mene at det er rart at en som er byråd i Oslo skal bli toppkandidat i Hordaland?

– Ja, men jeg stilte ikke til valg i Oslo. Lan skulle ut i mammapermisjon, og jeg var heldig og fikk muligheten til å bli hennes vikar. Det har jeg lært veldig mye av, både når det gjelder samarbeid med andre partier og ikke minst hvor viktig det er at MDG blir store i Stortinget, sier Hermstad.

2. august er perioden som vikar for Berg over, men da går han rett inn i nytt vikariat for byutviklingsbyråd Hanna Marcussen frem til mars.

Arild Hermstad og Thor Haakon Bakke har de siste månedene vært byrådskolleger i hver sin storby. Foto: Ørjan Deisz

– Elendig regjering, vanvittig av Ap

Hermstad snakker varmt om samarbeidet med Ap og SV i Oslo, og kaller regjeringens storbypolitikk elendig.

– De er manisk opptatt av å bygge motorveier inn til byene, sier han.

– Det høres ut som om du mener at MDG må samarbeide med venstresiden?

– Det har vi ikke tatt stilling til i partiet. Lokalt har vi gode erfaringer med Ap, men det er ikke opplagt at det er det samme partiet vi ser nasjonalt. Personlig mener jeg at vi bør samarbeide med den grønne fløyen i Ap. Hvis Jonas hadde vært like grønn som Raymond (Johansen), kunne vi flyttet fjell i norsk politikk, sier han.

MDG kaller seg fortsatt blokknøytral, og Hermstad kaller redningspakken for oljenæringen som regjeringspartiene, Ap, Sp og Frp er enige om for «vanvittig».

– Næringspartiet MDG

– De milliardene burde vært brukt til omstilling og å få i gang de grønne næringene i stedet. Nå holder vi liv i et næringsliv som er ekstremt sårbar for oljepris og etterspørsel etter fossil energi, sier han.

Hermstad er medlem av programkomiteen som har foreslått en sluttdato for oljeproduksjon i 2035. Samtidig sier han at MDG ikke bare er et klima- og miljøparti, men også et næringsparti.

– Vi må tørre å si hva vi bør slutte med og hvordan vi kan endre næringslivet i en grønnere retning. Det er spesielt viktig for Vestlandet. Ta oppdrettsnæringen, for eksempel. Den kan fortsatt være lukrativ og en viktig bidragsyter, men vi må stille krav til null rømninger og null utslipp. Og vi må lage fiskefôr her lokalt, ikke importere soya som ødelegger regnskog.

Vil fryse nye vindkraftprosjekter

– Hva med den klimavennlige vindkraften, som det demonstreres mot i mange vestlandske bygder nå?

– MDG er for teknologien vindkraft. Men konsesjonsprosessen har vært altfor dårlig. Derfor må vi fryse alle nye konsesjoner og revurdere en del av dem som er gitt. Vi kan ikke bygge ned mer urørt natur i klimaets navn.

Hermstad mener vindkraftprosjekter bør nedskaleres og flyttes til områder der det er industri eller veier fra før. Men først og fremst vil han satse på havvind.

– Der har Norge store muligheter, og klimaregnskapet er bedre. Dersom man bygger ned en myr for å sette opp vindmøller, er klimaregnskapet negativt, siden myr binder CO₂.

Målet: Syv prosent

MDG-nestlederen sier at målet er syv prosent i stortingsvalget i 2021, på nasjonal basis.

– Da må vi gjøre det enda bedre i Hordaland. Det tror jeg vi har gode muligheter til å klare. Vi gjorde et kjempevalg i kommunevalget i 2019.

– Men sist stortingsvalg var en skuffelse for dere. Kan det hende at MDG har større appell som lokalparti?

– Det tror jeg ikke. Mange unge stemte på oss sist, og jeg tror de henger med også i stortingsvalget. Klimasaken blir stadig viktigere for velgerne.

Nominasjonsmøtet til Hordaland MDG skal avholdes 7. november.

– Jeg har godt håp om å bli innstilt, men om det er flere kandidater er det bare en styrke for partiet, sier Hermstad.