Buss og bil kolliderte på Sørås - en mann omkom, to alvorlig skadet

En tenåring omkom i ulykken i Steinsvikvegen tirsdag morgen.

Begge kjøretøyene har store skader i fronten. Foto: Per Lindberg

Nødetatene fikk meldingen om ulykken i Steinsvikvegen klokken 06.52. En buss og en bil hadde kollidert.

Mannen som omkom var i bilen. Den andre mannen i bilen er alvorlig skadet. Det samme er bussjåføren, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Bussjåfør alene

Politiet opplyser at det var to menn i bilen, begge født i 2001. Den ene mannen er omkommet og pårørende er varslet.

Den andre mannen er alvorlig skadet, men politiet har ikke ytterligere opplysninger om hans tilstand.

Den mannlige bussjåføren var alene i bussen fra Tide. Han er alvorlig skadet men politiet har ikke ytterligere opplysninger om hans tilstand, skriver politiet.

Fastklemt

Ulykken skjedde i Steinsvikvegen, nær avkjøring til Folldalsheia. Brannvesenet rykket ut med mannskap fra tre stasjoner til ulykkesstedet.

– Det er meldt at tre personer er bevisstløse, og at én av dem, bussjåføren, er fastklemt. Det skal ikke være passasjerer i bussen så vidt vi er kjent med nå, sa operasjonsleder Stein Rune Halleraker ved Vest politidistrikt klokken 07.10.

Litt før klokken 07.30 opplyser vaktkommandør Jan Ove Haga at de har fått frigjort personen som var fastklemt, og at alle de tre skadde er på vei til sykehus.

Litt senere opplyste politiet at alle de tre var kritisk skadet.

Bussen kjørte nedover mot Steinsviken, mens bilen kom i motsatt retning mot Lagunen da sammenstøtet skjedde, får BT opplyst.

Innsatsleder Frank Listøl på ulykkesstedet. Foto: Eirik Brekke

Store skader

BTs reporter på stedet opplyser at det er store skader på både bussen og bilen som har vært involvert i ulykken.

– Da vi kom frem, var det to personer utenfor personbilen. Det er opplyst at de ble hjulpet ut av folk som kom til. Bussjåføren satt fastklemt og ble sist kjørt bort i ambulanse, forteller innsatsleder Frank Listøl.

Nødetatene rykket ut til ulykkesstedet med store mannskaper. Foto: Per Lindberg

Det er 50-sone på stedet der ulykken skjedde.

Klokken 08.29 ankom krimteknikere stedet. Veien vil bli stengt i flere timer mens de jobber på stedet. Ulykkesgruppen til Statens vegvesen skal også gjøre undersøkelser.

– Det er kamera i både buss og bil, og vi henter ut dette, sier Frank Listøl.

Bjørn Skulstad bor like ved ulykkesstedet. Foto: Per Lindberg

To smell

Bjørn Skulstad bor like ved ulykkesstedet i Steinsvikvegen. Han forteller at han hørte to smell tirsdag morgen.

– Først hørte jeg et smell. Deretter kom et kraftigere smell. Jeg antar det første skyldtes at bussen gikk inn i betongen og at det andre var fra sammenstøtet.

Han forteller at han gikk ned til ulykkesstedet. Da var det andre som allerede var der og sa at de hadde varslet om ulykken.

Ifølge Skulstad kom det røyk fra bilens motor.

En annen nabo forteller at hun hørte et forferdelig smell.

Kriseteam satt

Bussen tilhører selskapet Tide, og de bekrefter at bussjåføren er deres arbeidstaker.

– Vi har satt et kriseteam, sier regionsjef Rune Manseth.

Selskapets kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal sier at de vil iverksette deres rutiner for alvorlige hendelser.

– Vi jobber med å varsle pårørende, samt sikre god og tilstrekkelig oppfølging av de involverte. Det viktigste er at vi håndterer denne hendelsen på en god måte, sier hun.