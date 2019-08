Listetopp Thor Haakon Bakke (MDG) er kritisk til regjeringens bompengeavtale og mener den vil føre til økt trafikk i Bergen.

Bompengeavtalen til regjeringspartiene vil føre til rundt én milliard kroner mer til bybaneprosjektet til Fyllingsdalen.

Som BT har skrevet vil halvparten gå til utbyggingen av traseen, mens resten går til å redusere bompengene. Fordelt over de ti årene avtalen gjelder vil det rundt regnet beløpe seg til 50 millioner i året.

Totalt kreves det inn i underkant av én milliard bompenger i året. Regjeringens avtale er langt fra å fjerne den ytre bomringen, som i seg selv henter inn 250 millioner kroner. MGDs Bakke er likevel kritisk til effektene dette vil ha.

– Denne byen trenger faktisk mer bompenger for å nå målsettingene om mindre utslipp, enda bedre luft, mindre støy og mer plass.

Rune Sævig (arkiv)

Festbremsene

Toppkandidaten mener bompengeavtalen er typisk for Solberg-regjeringen.

– Hvis de skal gjøre noe bra for kollektivt skal de samtidig gjøre noe som er dårlig. Arktis brant i sommer, når brenner det i Amazonas, i Bergen skal utslippene og trafikken ned, mens regjeringen legger til rette for mer bilisme.

Han erkjenner at uttalelsene vil skape reaksjoner blant flere.

– Men når vi er festbrems for regjeringen så skaper vi fest i naturen.

Fremdeles er det usikkert hva hele bompengeavtalen konkret vil bety for trafikken i Bergen.

Mindre trafikk

Statsminister Erna Solberg (H) hevdet lørdag overfor BT at den ikke ville føre til økt trafikk. Det tviler Bakke på.

– Økte bompenger er åpenbart hovedårsaken til trafikknedgangen som har tjent bergenserne og klimaet godt. Regjeringen saboterer videre trafikknedgang i Bergen sentrum og bidrar til både økte klimagassutslipp og mer luftforurensning. Dette bør vi ikke godta.

Han etterlyser nå flere konkrete tiltak for å få ned trafikken inn til Bergen sentrum.

Privat

Tro på julenissen

Tidligere i valgkampen foreslo de å stenge sentrumsgater som Christies gate for personbiltrafikk.

Nå foreslår han å innføre 30-soner på alle kommunale veier i byene. Et annet tiltak kan være å bruke bompengereduksjonen på å gi elbilene lavere satser. Han understreker at bergenspolitikerne har vedtatt at man skal ha en stor trafikkreduksjon i Bergen i årene som kommer.

– Ledende transportforskere er tydelige på at denne avtalen nok vil føre til mer, ikke mindre, bilisme. Å tro at vi får ned trafikken uten økte bompenger er som å tro på julenissen, eventuelt Siv Jensen.