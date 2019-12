BT felt i PFU

Pressens Faglige Utvalg uttaler:

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Klagen gjelder en artikkel i Bergens Tidende (BT) om en 14 år gammel gutt som hadde vært på sinnemestringskurs. Avisen opplyste at gutten var i fosterhjem, og at han tidligere hadde nasket i butikken og vært utagerende.

Et sinnemestringskurs hjalp ham med å mestre aggresjonen. Gutten var avbildet bakfra med hettegenser. Guttens fostermor og arbeidsgiver

var navngitt.

Klager er en bekjent av guttens biologiske mor, og hun klager med morens samtykke. Klager mener avisen ikke har tatt hensyn til hvilke konsekvenser artikkelen kan få for gutten. Hun mener gutten er identifisert, og anfører at han selv ikke er gammel nok til å godkjenne at detaljer om utagerende oppførsel blir publisert. Slik klager ser det, burde avisen forhørt seg med guttens biologiske mor før publisering.

Bergens Tidende mener å ha vært tilstrekkelig varsom. Både fostermoren og gutten selv ønsket at avisen skrev om saken, opplyser BT. BT påpeker at artikkelen har et positivt budskap. Videre påpeker avisen at guttens navn ikke er publisert, og at artikkelen dermed ikke vil være søkbar for guttens del. Både gutten selv og fostermoren ønsket artikkelen publisert, opplyser avisen. BT understreker at guttens bakgrunn for øvrig ikke er omtalt. BT avviser at det var nødvendig å kontakte guttens biologiske mor.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til VVP 4.8, der det står:

«Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.»

PFU understreker at dette ikke innebærer et forbud mot å omtale vanskelige saker som gjelder barn. Mediene må kunne dekke saker om omsorgssvikt, barnevern og klanderverdige forhold der barn er involvert, uten at det automatisk er brudd på god presseskikk. Utvalget merker seg at artikkelen er en positiv historie om hvordan gutten har lykkes. Likevel er PFU kritisk til publiseringen. Utvalget reagerer på at det fremkom detaljer om guttens

utagerende og ulovlige oppførsel samtidig som hans fostermor og arbeidsgiver var navngitt og avbildet. PFU reagerer også på at artikkelen ble publisert uten at guttens biologiske mor ble kontaktet.

Bergens Tidende har brutt god presseskikk på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 18. desember 2019

Alf Bjarne Johnsen, Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim, Liv Ekeberg

Anne Weider Aasen, Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes

Publisert: Publisert 20. desember 2019 09:38 Oppdatert: 20. desember 2019 09:50

Mest lest akkurat nå