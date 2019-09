Vil ha sommerstenging av Bryggen

Flertallet i bystyret vedtok en prøveordning for sommerstenging av Bryggen for privatbiler.

SLIK: Om sommeren vil flertallet ha Bryggen stengt for biler.

I sommer lanserte Rødt ønsket sitt om å prøve en sommerstenging av Bryggen, etter å ha blitt inspirert av Tall Ships' Races-arrangementet.

I onsdagens bystyremøte i Gamle Rådhus ble forslaget lagt frem. Før møtet hadde Rødt gått sammen med byrådspartiene KrF, Venstre og Ap for å lage et fellesforslag. Det lyder som følger:

«Bystyret ber byrådet legge frem en sak for bystyret hvor de vurderer mulighetene for en prøveordning med å stenge Bryggen for privatbilisme i perioden mai-september.»

Bussene går

Partiene understreker samtidig at nyttetransport til og fra området, samt kollektivtransport i rute, ikke skal stenges ute.

Et overveldende flertall stemte for løsningen. Det gjaldt også SVs tilleggsforslag om å se dette i sammenheng med innføringen av såkalte hjertesoner rundt barnehager og skoler i området.

– Dette er helt i tråd med SVs tanker, sa Lillian Blom i debatten.

– Dette blir et viktig bidrag til at vi får gåbyen Bergen, sa Venstres Per-Arne Larsen.

– Saken som kommer fra byrådet må inneholde konkrete vurderinger for å finne ut hvordan dette kan gjøres, sa Ove Sverre Bjørdal (Sp).

ENIGE: Rødts Sofie Marhaug og Venstres Per-Arne Larsen er enige om Bryggen-planene.

Ikke bare krangling

Byutviklingsbyråd Rune Bakervik (Ap) sa de skulle bestille en utredningsoppgave på forslaget.

Rødts Torstein Dahle takket for en fin debatt.

– Selv om det er mye krangling, er det viktig å minne hverandre på at vi i januar 2018 fattet et enstemmig vedtak om bybanetraseen nord i Sandviken, sa Dahle og påpekte at tiltakene fra den gangen gjør det lettere å få en permanent stenging for biler på Bryggen.

De som stemte for forslaget var Ap, KrF, Venstre, MDG, SV, Rødt, Sp og uavhengige Sondre Båtstrand.

VIL VITE KONSEKVENSER: Helge Stormoen (Frp).

Etterlyser konsekvenser

Høyre og Frp stemte ikke for. De hadde lagt frem forslag som innebar at man først måtte utrede konsekvensene av tiltaket.

– Vi ønsker primært en løsning med en permanent stenging. Men da må vi få utredet konsekvensene av de ulike tiltakene, sa Norvald Visnes (H).

Frps Helge Stormoen understrekte at man må få vite hvilke løsninger man skal ty til på de dagene Fløyfjellstunnelen stenges, som ikke er altfor sjelden.

– Øvregaten, slik den ligger i dag, tåler ikke mer trafikk, sa han.

Samme forslag

FNBs Trym Aafløy har varslet et lignende forslag når de kommer på plass i bystyret senere i høst: De vil stenge Bryggen for privatbiler etter klokken 1700 på hverdager, og i alle helger.

Målet er å få frem hvordan Bryggen vil bli uten trafikk, og også å finne ut mer om trafikkbelastningen i Øvregaten dersom Bryggen gjøres bilfri. Aafløy mente Rødts forslag var for drastisk.

– Problemet er at det er mye trafikk der i dag, og vi har ingen steder å gjøre av den. Med vårt forslag vil vi også få mer kunnskap om konsekvensene av den økte trafikkbelastningen i Øvregaten, i de periodene vi stenger Bryggen, sa Aafløy til BT tidligere i høst.