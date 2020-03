Høie lover klarere nasjonale koronaråd

Bergen kommune etterlyste søndag klarere nasjonale råd om håndtering av koronasmitte. De kommer, lover helseminister Bent Høie (H).

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Helseminister Bent Høie sier han skjønner det er krevende for kommunene å ta avgjørelser om korona-tiltak. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Leserne mener 3 Comments Icon

– Flere storbyer har etterlyst tydeligere meldinger, sa kommunaldirektør Robert Rastad søndag.

Han var oppgitt over at så mange avgjørelser om håndteringen av koronaviruset blir overlatt til kommunene.

Også mange kommuneleger og pasientombudet i Oslo og Akershus har kommet med kritikk om uklare nasjonale råd og dermed sprikende praksis fra kommune til kommune når det gjelder avlysninger av arrangementer og håndheving av karanteneregler.

Nå vil helseminister Bent Høie rydde opp.

– Jeg skjønner at dette er krevende for kommunene, og jeg tar kritikken som nå har kommet, på alvor. Departementet har jevnlige møter med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og de jobber nå med å tydeliggjøre nasjonale råd, både til befolkningen og kommunene, skriver Høie i en e-post til NTB.

Les også Folk treng tydelegare korona-råd frå styresmaktene

Ulike råd

De siste dagene har det vært en rekke eksempler på ulik praksis fra kommune til kommune. l Stavanger ble det innført et forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 500 mennesker. Bergen satt en tilsvarende grense på 1000 mennesker.

Samtidig har en rekke kommuner, inkludert hovedstaden, ennå ikke innført en slik grense. Enkelte kommuner har til og med anmodet om at bursdager og større familieselskaper avlyses.

– Vanskelig å være arrangør

På en pressekonferanse i Helsedirektoratet mandag sa fagdirektør Svein Lie at hver enkelt arrangør, eventuelt i samråd med kommunelege, må fatte slike beslutninger.

– Vi forstår at det kan være vanskelig å være arrangør. Men vi gjør som loven sier – vi gir ansvaret primært til arrangøren og sekundært til kommunene, sa Lie.

Han viste til at det var mange enkeltfaktorer som kunne spille inn for å avgjøre behovet for ev. å avlyse, f.eks. om arrangementet var innen- eller utendørs, og om det skulle være mange tilreisende fra utlandet. Derfor kunne det være vanskelig å fatte nasjonale regler som skal gjelde alle.

Lie viste også til at tilbakemeldingen til Helsedirektoratet er at dette systemet fungerer.

Les også Byrådet møtte kulturlivet om koronaviruset. Det blir alkoholforbud og mulige avlysninger.

– Bergen er ikke isolert

– Dette er det samme svaret jeg har fått i en uke, sier kommunaldirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

Han sier han skjønner at ikke Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttet kan gå inn i hvert enkelt arrangement og vurdere. Men han mener likevel det må fattes nasjonale beslutninger når det er viktig at nasjonen håndterer situasjoner helt likt.

– Bergen er ikke isolert fra resten av landet. Det må en nasjonal dugnad til for å begrense smitten.

– Viktig med klare råd

Men nå tar altså helseministeren affære.

– Det er veldig viktig at befolkningen og kommunene får klare råd som det er enkelt å forholde seg til. På samme tid er det viktig at folk vet at det er krevende, fordi situasjonen endrer seg hele tiden. Rådene fra helsemyndighetene må derfor justeres og oppdateres fortløpende, understreker Høie.