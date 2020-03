Børsfallet: – Vi er i panikkfasen

– Vi har hatt mange sjokk i økonomien, men denne gang skjedde det mye hurtigere og mer intenst enn noen gang før. Nå er vi i panikkfasen, sier investeringsdirektør Tormod Vågenes i Holberg.

Investeringsdirektør Tormod Vågenes hos fondsforvalteren Holberg er selv i koronakarantene. – Historien viser at trygge investeringer ikke er trygge, sier han.

Markedet, investorer og forbrukere gikk fra eufori og den største optimisme til pessimisme på bare to uker. Det har ikke skjedde før, mener fondsforvalteren Holberg som hver uke oppsummerer den økonomiske situasjonen gjennom et sett grafer.

Denne uken ser det ikke bra ut. Vi står overfor en historisk tung nedgang som rammer både bedrifter og private husholdninger.

Vågenes og Holberg lever av å forvalte andre folks sparepenger. Nå mener han vi står foran konkurser og fortsatt urolige tider på børsen.

– Lærdommen for store og små investorer er at en krise alltid kan komme, også når man minst venter det. Og man må disponere pengene deretter, sier Vågenes.

Ingen aner om bunnen er nådd, men Vågenes vet det er langt igjen tilbake til toppen.

Aksjemarkedet er også psykologi. Slik har det gått, ifølge fondsforvalterne i Holberg.

Nye formuer kan skapes

– Selv om noen taper sin formue nå, så gir det andre muligheter til å skape nye formuer?

– Ja, nå flyttes formuer. I panikkfasen vil veldig mange selge, mens få våger, selv om man har mulighet, å kjøpe. De som er mest utsatt er privatpersoner og organisasjoner som har lånefinansiert investeringer. De kan bli tvunget til å ta store tap. Samtidig mister de evnene til å reinvester og kjøpe mens prisene er lave. Kjøpe kan derimot de som har kontanter og fri kapital tilgjengelig. De har mulighet til å gjøre gode investeringer nå, sier Vågenes.

Pust med magen. Det har vært kriser før, er meldingen fra Holberg.

Selv sitter Vågenes i karantene etter en tur til London. Herfra styrer han aktiviteten i Holberg Fondene der folks sparepenger også er rammet av korona-smitten.

Men det har vært krise på verdens børser før: Oljekrisen som rammet verdensøkonomien i 1973, Black Monday i 1987, angrepet på World Trade Center i New York 11. september 2001, finanskrisen i 2008, Flash Crash i 2010 og den norske oljenedturen.

– At et sjokk treffer markedet er ikke uvanlig, men nedturen skjer som oftest over tid, for så å bygge seg opp igjen gradvis. Det har ikke tidligere skjedd så brå omveltninger på så kort tid som nå.

Fra fornektelse til panikk

– Så finansmiljøet ingen tidlige tegn på hva som ville komme?

– Det fantes noe informasjon i januar om virusutbruddet i Wuhan. Samtidig pågikk diskusjoner blant annet om hvor gode dataene fra Kina egentlig var, om viruset kunne stoppes og om en eventuell spredning ville treffe den vestlige verden. Så gikk det flere uker der markedet ikke priset inn høyere risiko. Markedet responderte i veldig liten grad. Så kom tall fra Italia i slutten av februar om virusutbruddet. Da begynte ting å skje veldig raskt. Vi fikk en ketchupeffekt. Sist mandag svarte Oslo Børs med og falle nesten 10 prosent på en dag. Siden har markedet stupt. I løpet av få uker gikk markedet fra fornektelse til panikk.

Hva kan man lære av dette?

– Å forstå at slike hendelser alltid kan skje, også hendelser som er helt umulig å forutse. Etter finanskrisen i 2008 har markedet gått jevnt oppover. Diskusjoner har gått om prisene og verdisettingen av selskaper har vært for høye. Men optimisme har fått god støtte fra sentralbankene. Det gjorde fallet enda brattere.

– Hvordan tror du de neste ukene blir?

– Det er fryktelig vanskelig å si. Ifølge analysene er det forventninger om videre smittespredning. Først når spredningen stopper opp tror jeg aktørene i markedet vil heve blikket og vi får roligere marked. De drastiske tiltakene fra helsemyndighetene om sosiale kontroll er en forutsetning for å stoppe smitten. Jo lengre tid det tar, jo større usikkerhet er det for næringslivet og bedriftene

Verdens børser sliter. Slik beskriver Holberg situasjonen.

Ingen havn er trygg

– Frykter du at norsk og global økonomi nå er på vei inn i en resesjon?

– Mest sannsynlig, ja. Det virker åpenbart at mange land får negativ vekst i sitt bruttonasjonalprodukt på kort sikt, eller første halvår.

– En definisjon på resesjon er at den globale veksten er under tre prosent. Når vi vet hvor mye Kina betyr for den globale veksten, så er global resesjon sannsynlig scenario for 2020. En annen definisjon er at den globale arbeidsledigheten øker med 1,5 prosent i løpet av kort tid. Også det er sannsynlig, sier Vågenes.

Han mener det avgjørende er at sentralbankene og politikerne kommer raskt i gang med tiltak.

– Det kan oppveie noe av nedgangen i aktiviteten, mener Vågenes.

– Om du hadde 100 000 i kontanter i dag. Hva ville du brukt pengene til for å få best mulig avkastning?

– Jeg ville fulgt de samme rådene som jeg ga for en måned eller to siden. Trenger du pengene til vanlig drift og til utgifter til husholdning, så behold pengene i kontanter. Har du en langsiktig strategi, så plasser penger i aksjer og fond for å være med på den verdiskapningen som skjer i næringslivet. Det de fleste ønsker, og som kanskje også er helt umulig, er å kjøpe når aksjer når de er billigst. Det er smart å kjøpe billig, og selge dyrt. Spørsmålet er da om det kan bli billigere enn i dag. Svaret er ja, det kan det alltid bli billigere. Men om og når er det ingen som vet.

– Finnes det ingen trygg havn for en som vil investere pengene utenfor bank?

– Hvis det hadde vært noe slikt som en trygg havn, ville man heller ikke fått avkastning. Dessuten viser historien at trygge investeringen ikke er trygge, sier Vågenes.

Foto: Holbergfondene