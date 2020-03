Kan jeg kose med barnet mitt? Kan jeg dra på lekeplassen? Kan jeg kysse partneren min?

Influensaekspert Kristin Greve Isdahl Mohn svarer på flere av BT-lesernes koronaspørsmål.

Publisert Publisert Nå nettopp

Barn bør ikke dra på overnattingsbesøk eller leke med andre enn søsken eller foreldre, opplyser influensaekspert Kristin Greve Isdahl Mohn ved Haukeland universitetssykehus. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

– Tiden er ikke for fest og sammenkomster nå, men for omsorg og solidaritet. Det er mange som har det vanskelig, økonomisk og helsemessig, sier Kristin Greve Isdahl Mohn, førsteamanuensis ved Influensasenteret på Haukeland universitetssykehus.

– Vi må stå sammen og hjelpe hverandre, legger Mohn til.

Søndag er det totalt 93 personer i Bergen som er registrert smittet av koronaviruset.

Vil du ha de viktigste nyhetene om koronautbruddet rett i innboksen? Meld deg på her.

Bergens Tidende har mottatt hundrevis av spørsmål fra lesere om koronasmitte de siste ukene.

Under besvarer Mohn elleve av de hyppigst spurte spørsmålene om nærkontakt fra våre lesere.

1. Lekeplassen med barna

Spørsmål: – Er det lurt å dra på lekeplassen med barna? Kan symptomfrie barn leke utendørs?

Svar fra influensaeksperten:

– Ja, friske barn kan leke ute, men helst bare med søsken nå i starten. Men det å leke alene med foreldre er også bra – barna må få bevege seg, skriver Mohn.

2. Besøk av naboer

Spørsmål: – Bør man unngå å få besøk av eller å besøke naboer?

Svar fra influensaeksperten:

– Ja, nå inntil videre er det best. Bruk telefonen og eventuelt treff dem utendørs, snakk sammen ute i nabolaget, men med litt avstand til hverandre, skriver Mohn.

3. Nærkontakt i hjemmet

Barn bør helst bare lese med søsken eller foreldre. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Spørsmål: – Hvilken nærkontakt kan man ha med de man bor med? Kan jeg kysse partneren min?

Svar fra influensaeksperten:

– Hvis du er frisk og uten risiko i et område med liten spredning av virus, så lev så normalt som mulig. Hvis du er i karantene, har risiko eller har symptomer, ikke ha nærkontakt nå, skriver Mohn.

– Rådene avhenger av hvor du bor, men generelt bør vi ha litt sosial distanse nå. Til mine sier jeg at fordi jeg er så glade i dem, så får ingen klemme, og jeg holder avstand. Det er også en måte å vise kjærlighet på.

4. Barnepass med naboen

Spørsmål: – Kan man dele barnepass med naboen, eller burde man holde seg helt vekke fra andres barn?

Svar fra influensaeksperten:

– I prinsippet holde seg vekke fra andres barn. Pass egne barn, og for dem som må være på jobb, vil kommunene gi tilbud om barnepass, skriver Mohn.

Man bør helst bare passe egne barn. Foto: Rune Sævig

5. Kosing med barn

Spørsmål: – Kan man kose med barnet sitt?

Svar fra influensaeksperten:

– Hvis du er frisk, uten risiko og i område med liten spredning ja, men litt mindre enn ellers. Men hold avstand om du har symptomer, la heller andre få kose, og finn måter å vise nærhet på som er mindre risikable, skriver Mohn.

– Du kan ha kontakt med barna uten å måtte for eksempel kysse dem i ansiktet. Men i en familie, regner vi med at om en er syk, så er sjansen stor for at alle vil bli smittet. Men ved å holde avstand, kan smittedosen reduseres og vi kan utsette at alle blir syke samtidig. Vi forsøker nå å kjøpe oss tid for å spre utbruddet over en lengre periode, legger hun til.

6. Klemmer til bekjente

Spørsmål: – Kan vi gi klemmer?

Svar fra influensaeksperten:

– Dessverre, nei hvis du er i karantene eller har symptomer. Det kan generelt være lurt å spare på alle klemmene til dette er over, skriver Mohn.

7. Overnattingsbesøk

Spørsmål: – Kan mine barn besøke venner eller venninner og overnatte der?

Svar fra influensaeksperten:

– Nei, ikke nå. Vi vil vite mye om et par uker, og da vil vi se om det er effekt av alle de strenge tiltakene som er satt i verk, skriver Mohn.

8. Besøk av kjæreste i karantene

Spørsmål: – Jeg er i hjemmekarantene etter utenlandsreise, og har en kjæreste som jeg ikke bor sammen med. Kan vi treffes og fysisk kontakt?

Svar fra influensaeksperten:

– Jeg fraråder det. Bruk telefon eller Skype. Sjansen er der for at du vil smitte kjæresten din, som igjen vil kunne smitte andre, eller bli syk, skriver Mohn.

9. Ungdommer i hjemmekarantene

Spørsmål: – Er alle barn og ungdommer regnet for å være i hjemmekarantene nå som barnehagene og skolene er stengt? Hvordan er rådene for å møte venner?

Svar fra influensaeksperten:

– Ja, praktisk sett er alle barn og ungdommer i hjemmekarantene. Friske venner kan møtes ute, helst bare noen få sammen, men bruk ellers telefon og sosiale medier og Skype eller FaceTime og liknende, skriver Mohn.

10. Besøk hos besteforeldre

Spørsmål: – Kan jeg besøke besteforeldrene mine som er helt friske. Verken jeg eller noen andre i omgangskretsen har symptomer?

Svar fra influensaeksperten:

– De eldre er i særlig risiko, de bør skjermes, selv om både vi og de er friske. Bruk telefonen eller eventuelt gå tur sammen ute med litt avstand til hverandre.

Barn i sårbar gruppe bør ikke ha kontakt med andre. Foto: NTB scanpix (illustrasjon)

11. Barn i sårbar gruppe

Spørsmål: – Jeg har en toåring som er i den sårbare gruppen. Kan vi ha kontakt med andre?

Svar fra influensaeksperten:

– Nei, ikke nå. Følg med på utviklingen, og rådene som vil endre seg etter hvert som vi ser hvilken effekt tiltakene har. Isolasjon = beskyttelse, skriver Mohn.