Væpnet politiaksjon i Arna

Politiet rykket ut etter melding om knivtrusler på en adresse i Arna.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Vi fikk melding om at noen er blitt truet med kniv, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Stine Mjelde.

Trusselsituasjonen skal ha skjedd på en privat adresse i Arna. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 16.25.

Leter etter navngitte personer

Politiet opplyser at de har kontroll på to fornærmede personer, og leter etter flere mistenkte, navngitte personer.

Det var en av de fornærmede som selv meldte fra til politiet.

Væpnet politi forsøker tirsdag kveld få oversikt over situasjonen, og de involverte.

– Det er uoversiktlig og vi prøver å finne ut hvem som har vært involvert. Vi oppsøker flere adresser og snakker med folk, sier Mjelde til BT like etter klokken 18.

Ikke meldt om skadede

Politiet har foreløpig ikke fått melding om at noen skal være skadet i forbindelse med trusselsituasjonen.

Et vitne BT har snakket med forteller at politi med våpen og skjold har gått inn i flere hus, og at politiet har snakket med flere personer.

Ifølge Mjelde er det mange involvert i hendelsen. Det skal være snakk om unge, myndige personer.